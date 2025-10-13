Szentkirályi Alexandra: Életveszélyes gondolatok őrült politikusoktól

„Szombaton Pesterzsébeten járt a miniszterelnök, ahol bejelentette, hogy aláírásgyűjtésbe kezdünk Brüsszel háborús terve ellen. Miért van erre szükség már megint? Mert az unió és Nyugat-Európa vezetői képtelenek leszállni a háborús gőzösről” – írta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Aláhúzta:
az uniónak van egy háborús terve, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van.
„Hogy ez pontosan mennyibe kerülne és meddig tartana, amíg majd az oroszok megadják magukat, arról nem szól a brüsszeli fáma. De az elmúlt közel négy év háborús politikájából kiindulva azt biztosan mondhatjuk, hogy drága lesz és a magyar gazdaság semmit sem nyerne belőle.
Egyszerű, mint az egyszeregy, sokan mégsem képesek ezt felfogni.
Lásd a Tisza Párt politikusait, például Ruszin-Szendit, aki sorkatonaságot akar a fiatalok nyakába sózni és jó üzleti lehetőségekről lázálmodik az ukrán háborúban. Életveszélyes gondolatok, őrült politikusoktól” – magyarázta a frakcióvezető.