Szentkirályi Alexandra: Életveszélyes gondolatok őrült politikusoktól

„Szombaton Pesterzsébeten járt a miniszterelnök, ahol bejelentette, hogy aláírásgyűjtésbe kezdünk Brüsszel háborús terve ellen. Miért van erre szükség már megint? Mert az unió és Nyugat-Európa vezetői képtelenek leszállni a háborús gőzösről” – írta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Aláhúzta:

az uniónak van egy háborús terve, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van.

Pesterzsébeten indult az aláírásgyűjtés. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Hogy ez pontosan mennyibe kerülne és meddig tartana, amíg majd az oroszok megadják magukat, arról nem szól a brüsszeli fáma. De az elmúlt közel négy év háborús politikájából kiindulva azt biztosan mondhatjuk, hogy drága lesz és a magyar gazdaság semmit sem nyerne belőle.

Egyszerű, mint az egyszeregy, sokan mégsem képesek ezt felfogni.

Lásd a Tisza Párt politikusait, például Ruszin-Szendit, aki sorkatonaságot akar a fiatalok nyakába sózni és jó üzleti lehetőségekről lázálmodik az ukrán háborúban. Életveszélyes gondolatok, őrült politikusoktól” – magyarázta a frakcióvezető.