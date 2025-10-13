Rendkívüli

Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

Szentkirályi AlexandraBrüsszelaláírásgyűjtő akció

Szentkirályi Alexandra: Életveszélyes gondolatok őrült politikusoktól

Sokba kerülne a magyar gazdaságnak Brüsszel háborús terve, erről beszélt Szentkirályi Alexandra.

Forrás: Facebook2025. 10. 13. 11:51
Szentkirályi Alexandra Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Szombaton Pesterzsébeten járt a miniszterelnök, ahol bejelentette, hogy aláírásgyűjtésbe kezdünk Brüsszel háborús terve ellen. Miért van erre szükség már megint? Mert az unió és Nyugat-Európa vezetői képtelenek leszállni a háborús gőzösről” – írta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Aláhúzta: 

az uniónak van egy háborús terve, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van.

 

Budapest, 2025. október 11. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (középen) beszédet mond a Tátra téri piacon tartott aláírásgyűjtésen Pesterzsébeten 2025. október 11-én. A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen - írta a kormányfő Facebook bejegyzésében ezen a napon reggel. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Pesterzsébeten indult az aláírásgyűjtés. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos 

„Hogy ez pontosan mennyibe kerülne és meddig tartana, amíg majd az oroszok megadják magukat, arról nem szól a brüsszeli fáma. De az elmúlt közel négy év háborús politikájából kiindulva azt biztosan mondhatjuk, hogy drága lesz és a magyar gazdaság semmit sem nyerne belőle. 

Egyszerű, mint az egyszeregy, sokan mégsem képesek ezt felfogni.

Lásd a Tisza Párt politikusait, például Ruszin-Szendit, aki sorkatonaságot akar a fiatalok nyakába sózni és jó üzleti lehetőségekről lázálmodik az ukrán háborúban. Életveszélyes gondolatok, őrült politikusoktól” – magyarázta a frakcióvezető. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu