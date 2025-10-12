  • Magyar Nemzet
  • Orbán Viktorra rengetegen voltak kíváncsiak, alig engedték oda az aláírásgyűjtő pulthoz
Orbán Viktorra rengetegen voltak kíváncsiak, alig engedték oda az aláírásgyűjtő pulthoz

A miniszterelnök egy videót osztott meg a szombati, pesterzsébeti aláírásgyűjtésről. A Fidesz ugyanis a magyarok támogatását kéri Brüsszel háborús tervei ellen.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 12. 19:52
Videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyen a Brüsszel „háborús tervei” ellen való aláírásgyűjtés első állomásán, Pesterzsébeten látható. Mint arról lapunk is beszámolt, a kormányfő szombat délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe az ottani termelői piacra, ahol több mint száz támogató fogadta. 

A miniszterelnök a piacon jelentette be, hogy a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. A most megosztott videórészleten látszik, hogy a miniszterelnököt körbevették az emberek, rengetegen voltak rá kíváncsiak, ő pedig mindenkivel váltott egy-két szót. Annyi támogató jött össze, hogy a kormányfőt alig engedték oda az aláírásgyűjtő pulthoz, ahol természetesen ő is aláírta az egyik ívet. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Tátra téri piacon (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


