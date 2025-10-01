Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Szentkirályi Alexandraadómentességadómentes juttatásadómentes

Szentkirályi Alexandra: Magyarország ma történelmet ír + videó

Történelmi adócsökkentések, családi adóparadicsom, példátlan közös sikerek – a Fidesz-KDNP ezt ajánlja a magyar családoknak.

Forrás: Facebook2025. 10. 01. 10:09
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyarország ma történelmet ír, közel 240 ezer anya lesz adómentes. Hamarosan egymillió nő nem fog soha többet személyi-jövedelem adót fizetni” – jelentette be Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormánypárti politikus arról is beszélt, 

a családi adókedvezmény már emelkedett 50 százalékkal, de januártól további 50 százalékkal emelkedik. 

A kétgyermekes anyák adómentessége további, 650 ezer családnak jelent majd hatalmas segítséget. Sorolta: a 30 év alatti egygyermekes anyák már SZJA-mentesek. A 25 év alattiak az átlagbérig adómentesek. A GYED és a CSED adómentességére évi 10 milliárdot költünk, ez az anyukáknak havi 60 ezres megtakarítást jelenthet.

„Történelmi adócsökkentések, családi adóparadicsom, példátlan közös sikerek.

 Mi ezt kínáljuk a magyar embereknek. Mindennek hamar vége lesz, ha nem nemzeti kormányzás van Magyarországon.

 - húzta alá Szentkirályi. Arról is szólt: ezeket az intézkedéseket Brüsszelből és magyarországi liberális közgazdászok is éjjel-nappal támadják. Arra várnak, hogy egyszer megkaparintsák a hatalmat és azonnal szétvernek mindent, amit 15 év alatt közösen felépítettek.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu