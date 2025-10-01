Szentkirályi Alexandra: Magyarország ma történelmet ír + videó

„Magyarország ma történelmet ír, közel 240 ezer anya lesz adómentes. Hamarosan egymillió nő nem fog soha többet személyi-jövedelem adót fizetni” – jelentette be Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormánypárti politikus arról is beszélt,

a családi adókedvezmény már emelkedett 50 százalékkal, de januártól további 50 százalékkal emelkedik.

A kétgyermekes anyák adómentessége további, 650 ezer családnak jelent majd hatalmas segítséget. Sorolta: a 30 év alatti egygyermekes anyák már SZJA-mentesek. A 25 év alattiak az átlagbérig adómentesek. A GYED és a CSED adómentességére évi 10 milliárdot költünk, ez az anyukáknak havi 60 ezres megtakarítást jelenthet.

„Történelmi adócsökkentések, családi adóparadicsom, példátlan közös sikerek.

Mi ezt kínáljuk a magyar embereknek. Mindennek hamar vége lesz, ha nem nemzeti kormányzás van Magyarországon.

- húzta alá Szentkirályi. Arról is szólt: ezeket az intézkedéseket Brüsszelből és magyarországi liberális közgazdászok is éjjel-nappal támadják. Arra várnak, hogy egyszer megkaparintsák a hatalmat és azonnal szétvernek mindent, amit 15 év alatt közösen felépítettek.