Szentkirályi Alexandra: A főváros helyett a Fidesz takarította el az Antifa-graffitit + videó

A Fidesz budapesti elnöke közösségi oldalán megosztott videójában mesélte el az Antifát dicsérő, budapesti graffitival történteket. Mint ismeretes a felírat eltávolítása a főváros dolga lett volna, ám a fülük botját sem mozdították az ügy érdekében, így a Fidesz budapesti elnöke intézkedett.

Beszédes, hogy miután a budapesti Fidesz felajánlotta, hogy állja „Az Antifa szükséges” graffiti takarítási költségeit, felébredt a főváros is – mondta videójában Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette:

Az történt ugyanis, hogy felhívtam Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester urat, hogy megkérjem a belvárosi önkormányzat szakembereit, hogy a főváros hanyagságát ne tűrjük tovább, és takarítsuk le mi ezt a gyalázatos feliratot.

Ő szívesen felajánlotta segítségüket, és el is indultak embereik, de mielőtt munkához láttak volna, beestek a főváros takarítói is, majd fogadkoztak, hogy átveszik a munkát – mondta Szentkirályi Alexandra.

A városvezetés napokig hagyta egy magyar embereket Budapesten megverő terrorszervezetnek, hogy rongáljon és propagálja magát a fővárosban

– szögezte le a Fidesz politikusa.

Hozzátette:

Erőszaknak és gyűlöletnek nincs helye Magyarországon!

Volt értelme kiállni és cselekedni!

A budapestiek biztonsága az első! – zárta videóját Szentkirályi Alexandra.