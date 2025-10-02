Szentkirályi Alexandra: A főváros helyett a Fidesz takarította el az Antifa-graffitit + videó

A Fidesz budapesti elnöke közösségi oldalán megosztott videójában mesélte el az Antifát dicsérő, budapesti graffitival történteket. Mint ismeretes a felírat eltávolítása a főváros dolga lett volna, ám a fülük botját sem mozdították az ügy érdekében, így a Fidesz budapesti elnöke intézkedett.
Beszédes, hogy miután a budapesti Fidesz felajánlotta, hogy állja „Az Antifa szükséges” graffiti takarítási költségeit, felébredt a főváros is – mondta videójában Szentkirályi Alexandra.
Hozzátette:
Az történt ugyanis, hogy felhívtam Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester urat, hogy megkérjem a belvárosi önkormányzat szakembereit, hogy a főváros hanyagságát ne tűrjük tovább, és takarítsuk le mi ezt a gyalázatos feliratot.
Ő szívesen felajánlotta segítségüket, és el is indultak embereik, de mielőtt munkához láttak volna, beestek a főváros takarítói is, majd fogadkoztak, hogy átveszik a munkát – mondta Szentkirályi Alexandra.
A városvezetés napokig hagyta egy magyar embereket Budapesten megverő terrorszervezetnek, hogy rongáljon és propagálja magát a fővárosban
– szögezte le a Fidesz politikusa.
Hozzátette:
Erőszaknak és gyűlöletnek nincs helye Magyarországon!
Volt értelme kiállni és cselekedni!
A budapestiek biztonsága az első! – zárta videóját Szentkirályi Alexandra.