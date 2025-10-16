A CEU-n is tartott előadást a testbeszédes Fehér Attila

Továbbra sem tisztázott, hogy pontosan milyen szándékkal szállt be a Szőlő utcai álhírbotrány végrehajtásába Fehér Attila, aki áltudományos videóival százezreket téveszt meg, miközben hitelteleníteni próbálja a kormány tagjai.

A Testbeszéd nevű csatorna üzemeltetője korábban a nyilvánosságban nyomon követhető aktivitása alapján nem foglalkozott politikával, de akad néhány olyan információ, amelyek arra utalnak, hogy nem puszta passzióból, vagy üzleti céllal indíthatta el ezt a tevékenységét. Fehér Attila 2009 és 2013 között a HVG munkatársa volt, szerkesztőként és videós újságíróként dolgozott a balliberális lapnál. Ezt követően, illetve némi időbeli átfedéssel három évet töltött a Gazdaság TV-nél, felelős szerkesztőként. A Gazdaság TV, Magyarország első gazdasági videós csatornája 2011-ben indult és 2017-ig működött, méghozzá a 24.hu portál egyik aloldalaként futott.

Előadás a CEU-n

Az időközben privátra állított LinkedIn-oldaláról kiderül, hogy a közelmúltban előadást tartott a CEU-n, azaz a Soros György nevéhez köthető Közép-európai Egyetemen egy országos ingatlanértékesítői hálózat rendezvényén.

Annyi tehát bizonyos, hogy szakmai tapasztalatait részben a baloldali sajtóban szerezte, majd ingatlanértékesítéssel kezdett foglalkozni. Fehér Attila a honlapján azt írta magáról, hogy „több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat. Az elmúlt hét évben HR-szakemberként pedig abban segítem a cégeket, hogy megtalálják a megfelelő embereket a megfelelő pozíciókba, többek között a verbális és a nonverbális kommunikáció elemzésével.”

Áltudományos elemzések

Lapunk szerdán számolt be arról, hogy megtaláltuk az egyik hiányzó láncszemet a Szőlő utcai álhírbotrányban, vagyis kiderítettük: Fehér Attila áll a Testbeszéd nevű áltudományos lejáratóoldal mögött. A YouTube-csatornán elérhető videók a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét” azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között. Azt is megírtuk, hogy a 42 éves nyíregyházi férfi honlapján kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs. A Testbeszéd csatorna akkor vált széles körben ismertté, amikor áltudományos elemzéssel szállt be a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratókampányba.