Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Fehér AttilaYoutubeHVGtestbeszéd

A CEU-n is tartott előadást a testbeszédes Fehér Attila

Több évet töltött a balliberális médiában, majd ingatlanügynöknek szegődött és a Soros-féle CEU-n is tartott előadást Fehér Attila, aki a Testbeszéd nevű YouTube-csatornán áltudományos, megtévesztő elemzéseket tesz közzé és az egyik ilyen videóval beszállt a Szőlő utcai ügyben indított kormányellenes lejárató kampányba.

Munkatársunktól
2025. 10. 16. 10:36
Fehér Attila, a Testbeszéd YouTube csatornaátduományos elemzője
Fehér Attila, a Testbeszéd YouTube csatornaátduományos elemzője Forrás: linkedIn
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra sem tisztázott, hogy pontosan milyen szándékkal szállt be a Szőlő utcai álhírbotrány végrehajtásába Fehér Attila, aki áltudományos videóival százezreket téveszt meg, miközben hitelteleníteni próbálja a kormány tagjai.

A Testbeszéd nevű csatorna üzemeltetője korábban a nyilvánosságban nyomon követhető aktivitása alapján nem foglalkozott politikával, de akad néhány olyan információ, amelyek arra utalnak, hogy nem puszta passzióból, vagy üzleti céllal indíthatta el ezt a tevékenységét. Fehér Attila 2009 és 2013 között a HVG munkatársa volt, szerkesztőként és videós újságíróként dolgozott a balliberális lapnál. Ezt követően, illetve némi időbeli átfedéssel három évet töltött a Gazdaság TV-nél, felelős szerkesztőként. A Gazdaság TV, Magyarország első gazdasági videós csatornája 2011-ben indult és 2017-ig működött, méghozzá a 24.hu portál egyik aloldalaként futott. 

Előadás a CEU-n

Az időközben privátra állított LinkedIn-oldaláról kiderül, hogy a közelmúltban előadást tartott a CEU-n, azaz a Soros György nevéhez köthető Közép-európai Egyetemen egy országos ingatlanértékesítői hálózat rendezvényén.

Annyi tehát bizonyos, hogy szakmai tapasztalatait részben a baloldali sajtóban szerezte, majd ingatlanértékesítéssel kezdett foglalkozni. Fehér Attila a honlapján azt írta magáról, hogy „több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat. Az elmúlt hét évben HR-szakemberként pedig abban segítem a cégeket, hogy megtalálják a megfelelő embereket a megfelelő pozíciókba, többek között a verbális és a nonverbális kommunikáció elemzésével.”

Áltudományos elemzések

Lapunk szerdán számolt be arról, hogy megtaláltuk az egyik hiányzó láncszemet a Szőlő utcai álhírbotrányban, vagyis kiderítettük: Fehér Attila áll a Testbeszéd nevű áltudományos lejáratóoldal mögött. A YouTube-csatornán elérhető videók a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét” azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között. Azt is megírtuk, hogy a 42 éves nyíregyházi férfi honlapján kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs. A Testbeszéd csatorna akkor vált széles körben ismertté, amikor áltudományos elemzéssel szállt be a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratókampányba.

Nyitva maradt kérdések

Fehér Attila még szerdán elismerte lapunk megkeresésére, hogy ő a Testbeszéd nevű YouTube-csatorna üzemeltetője, ám „egyelőre” nem kívánt nyilatkozni és válaszolni a kérdéseinkre, például arra, hogy milyen szerepe volt a kormány ellen indított lejárató kampányban.

A Testbeszéd csatornával kapcsolatban korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mutatott rá, hogy az az álhírbotrányt végrehajtó hálózat része, a lejáratókampány egyik lába. Úgy fogalmazott, az illető emberek százezreit tévesztette meg azzal, hogy fenntartott egy hamis látszatot, a konfliktus, a társadalmi felháborodás érdekében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.