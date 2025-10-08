Menczer Tamás: Hol vagy, Tokar? + videó

A Magyar Péter pártjának kétes hírnevét megtépázó adatszivárogtatási botrányra reagált, és felvázolta „az ukrán Tisza Világ és az ukrán Tokar” történetének eddig ismert fontos részleteit a Facebook-oldalán közzétett videójában Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója (Fotó: KKM)

Hol vagy, Tokar?

– tette fel a kérdést a fideszes poltikus.

– Kiszivárogtak húszezer embernek az adatai, illetőleg a személyes adatai ezeknek az embereknek kikerültek. Ezt tudjuk. Kettő, kikerültek az adminisztrátorok, ezt is tudjuk. Három, az adminisztrátorok között ott volt egy ukrán ember, ez a Tokar nevű – sorolta a politikus, aki emlékeztetett, hogy az ukrán férfiről kiderült, hogy „egy ukrán cégnek dolgozik, amely egyébként applikációkkal is foglalkozik, meg egyébként az ukrán hadseregnek is bedolgozik”, de eltűnt.

– Ez a Tokar nevű ember eltűnt, a közösségi médiából törölte magát, és nem válaszol semmire – ismertette Menczer, aki szerint ami eddig kiderült, az „nem néz ki túl jól”.

A politikus emlékeztetett, hogy Magyar Péter először tagadta az adatszivárgási botrányt, amiben véleménye szerint nincs semmi meglepő, mert, mint mondta, „Magyar Péter akkor is hazudik, amikor kérdez”.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Tokar vallomása sok mindenre választ adna.

Mindez egy újabb bizonyíték az ukránok és a Tisza Párt összefogására. Mondom még egyszer, ezt nem mi találtuk ki, ők bejelentették. 58 százaléka a szavazóiknak támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ők ezt csinálják, a vezetők ezt csinálják, szakértőik ezt képviselik, szavazóik nagy többségben ezt képviselik. Ők támogatnák Ukrajna uniós tagságát. Az ukránok ezért pedig minden segítséget megadnak nekik, csak lebuktak, és ezért jó ha tudja mindenki, hogy ők, ez a csapat Zelenszkijtől Magyar Péterrel bezárólag a kék–sárgát választotta. Azt képviselik, az ukrán kék–sárgát, mi meg a magyar piros–fehér–zöldet

– fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Amint arról beszámoltunk, újabb, az előzőnél is súlyosabb adatszivárgás történt a Tiszánál: a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is. A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar, aki megpróbál felszívódni: törölte magát egy üzleti–szakmai közösségi oldalról, és a Magyar Nemzet kérdéseire sem válaszolt.