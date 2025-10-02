Tetovált horogkeresztet villantott Magyar Péterék legújabb támogatója

Korábban írtunk róla, hogy Magyar Péter a Jobbik kommunikációs fogásait alkalmazza. Most azonban úgy tűnik, nem csak PR-ötleteket koppintott az egykori radikális pártból: a horogkeresztesek is megjelentek a Tisza háza táján.

A 24.hu ugyanis interjút készített a Tisza Pártot támogató Váczi Zoltán exfocistával. A show-t nem az interjú tartalma viszi el, hanem egy abban közölt fotó. Az említett felvételen jól látható, hogy az exfocista egy náci szimbólummal büszkélkedik.

Fotó: 24.hu

A kilencvenes évek posványos magyar labdarúgásának hírhedt focistája egyébként nemcsak megjelent Magyar Péter vecsési fórumán, de az interjúban a párt feltétlen támogatását is kifejezte.

De kicsoda a Tisza Pártot támogató focista?

Váczi Zoltán a Békéscsaba, a Vasas és pár mérkőzés erejéig a Fradi játékosa is volt, de elfecsérelte a tehetségét. Közismert alkoholizmusa és nikotinfüggősége megakadályozta abban, hogy számottevő karriert csináljon. Így csak egy futottak még focista lett, akire legfőképpen a piával kapcsolatos anekdotái miatt emlékezhetünk.

Váczi Zoltán (Forrás: Facebook/Vasas FC)

Az egykori labdarúgó saját maga is vallott alkoholizmusáról. Elmesélte például, hogy volt olyan meccse, amikor bejelentette, hogy nem fog játszani, és a társak a helyi vendéglátó egységből imádkozták a pályára.

Váczi köztudottan baloldali beállítottságú, az LMP-vel volt is kapcsolata, de végül nem lett belőle semmi.

Most úgy tűnik, elvonási tünetei vannak, vagy csak Magyar Péter küzd káderhiánnyal. A Tisza-vezér nagy szeretettel üdvözölte Váczit és figyelmesen meghallgatta.

„Azért jöttem el, mert van több válogatott labdarúgó, meg válogatott sportoló, aki át akar állni a Tiszához […], jöjjenek bátran”

(Váczi Zoltán felszólalása 1 óra 19 perctől látható.)

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)