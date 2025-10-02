Magyar PéterTisza PártVáczi Zoltán

Tetovált horogkeresztet villantott Magyar Péterék legújabb támogatója

Úgy tűnik Magyar Péter nemcsak a Jobbik kommunikációs fogásait másolta le: mostanra a horogkeresztesek is feltűntek a Tisza Párt környékén. A 24.hu egy interjúban mutatta be a pártot támogató Váczi Zoltán exfocistát, aki az egyik fotón egy náci szimbólummal a karján látható.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 14:38
Magyar Péter, horogkereszt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korábban írtunk róla, hogy Magyar Péter a Jobbik kommunikációs fogásait alkalmazza. Most azonban úgy tűnik, nem csak PR-ötleteket koppintott az egykori radikális pártból: a horogkeresztesek is megjelentek a Tisza háza táján. 

Váczi Zoltán, 24.hu, Magyar péter, Tisza Párt
 

A 24.hu ugyanis interjút készített a Tisza Pártot támogató Váczi Zoltán exfocistával. A show-t nem az interjú tartalma viszi el, hanem egy abban közölt fotó. Az említett felvételen jól látható, hogy az exfocista egy náci szimbólummal büszkélkedik.

Váczi Zoltán, 24.hu, Magyar péter, Tisza Párt
Fotó: 24.hu

A kilencvenes évek posványos magyar labdarúgásának hírhedt focistája egyébként nemcsak megjelent Magyar Péter vecsési fórumán, de az interjúban a párt feltétlen támogatását is kifejezte.

 

De kicsoda a Tisza Pártot támogató focista?

Váczi Zoltán a Békéscsaba, a Vasas és pár mérkőzés erejéig a Fradi játékosa is volt, de elfecsérelte a tehetségét. Közismert alkoholizmusa és nikotinfüggősége megakadályozta abban, hogy számottevő karriert csináljon. Így csak egy futottak még focista lett, akire legfőképpen a piával kapcsolatos anekdotái miatt emlékezhetünk.

Váczi Zoltán (Forrás: Facebook/Vasas FC)

Az egykori labdarúgó saját maga is vallott alkoholizmusáról. Elmesélte például, hogy volt olyan meccse, amikor bejelentette, hogy nem fog játszani, és a társak a helyi vendéglátó egységből imádkozták a pályára. 

Váczi köztudottan baloldali beállítottságú, az LMP-vel volt is kapcsolata, de végül nem lett belőle semmi. 

Most úgy tűnik, elvonási tünetei vannak, vagy csak Magyar Péter küzd káderhiánnyal. A Tisza-vezér nagy szeretettel üdvözölte Váczit és figyelmesen meghallgatta.

„Azért jöttem el, mert van több válogatott labdarúgó, meg válogatott sportoló, aki át akar állni a Tiszához […],  jöjjenek bátran” 

(Váczi Zoltán felszólalása 1 óra 19 perctől látható.)

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.