Nincs megállás a Tisza Párt és Tarr Zoltán őrületvonatán + videó

– Szerinted túl sok a kórházi ágy Magyarországon? Szerintem sem, mert Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke szerint igen, és csökkentenék is az ágyszámokat. Nem hiszed? Akkor nézd meg magad – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, és bemutatta Tarr Zoltán szavait.

Tarr Zoltán ismét elszólta magát (Fotó: MTI)

Az egészségügyre és az oktatásra is igaz, hogy ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat

– jelentette ki egy fórumon a Tisza Párt alelnöke.

Szentkirályi Alexandra szerint összevissza beszélnek és hazudoznak, nincs megállás a Tisza Párt és Tarr Zoltán őrületvonatán.

– Ha nem akarod, hogy ez az őrület valósággá váljon, akkor tartsd magad és a szavazatodat is minél távolabb a Tiszától – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.