Nincs megállás a Tisza Párt és Tarr Zoltán őrületvonatán + videó

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet Tarr Zoltán és a Tisza Párt tervére, amely szerint kórházi ágyakat vagy éppen iskolákat szüntetnének meg.

Munkatársunktól
2025. 10. 03. 9:14
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője MTI/Illyés Tibor
– Szerinted túl sok a kórházi ágy Magyarországon? Szerintem sem, mert Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke szerint igen, és csökkentenék is az ágyszámokat. Nem hiszed? Akkor nézd meg magad – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, és bemutatta Tarr Zoltán szavait.

Brüsszel, 2024. december 3. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője felszólal az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) ülésén Brüsszelben 2024. december 3-án. MTI/Bodnár Boglárka
Tarr Zoltán ismét elszólta magát (Fotó: MTI)

Az egészségügyre és az oktatásra is igaz, hogy ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat

– jelentette ki egy fórumon a Tisza Párt alelnöke.

Szentkirályi Alexandra szerint összevissza beszélnek és hazudoznak, nincs megállás a Tisza Párt és Tarr Zoltán őrületvonatán.

– Ha nem akarod, hogy ez az őrület valósággá váljon, akkor tartsd magad és a szavazatodat is minél távolabb a Tiszától – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.


Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Fontos híreink

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

