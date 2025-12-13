Korrupciós ügyek bénítják Ukrajnát: a diákétkeztetésnél is nyomoznak

A nyomozás az élelmiszerek minőségére, tárolási körülményeire, valamint a gyermekétkeztetésre szánt költségvetési források esetleges jogellenes felhasználására terjed ki.

Az eljárás az ukrán büntető törvénykönyv 191. cikkelyének 4. része alapján indult, amely a hivatali visszaéléssel elkövetett sikkasztást vagy tulajdon eltulajdonítását szabályozza, különösen nagy értékben vagy hadiállapot idején.

Emellett a Mikolajivi Területi Katonai Közigazgatás vezetőjének kezdeményezésére egy másik eljárás is indult a higiéniai szabályok megsértése miatt, amely fertőző betegségekhez vagy tömeges mérgezéshez vezethet – számolt be a reNews.

A két ügyet egyesítették.

A bíróság engedélyezte a házkutatásokat az önkormányzat oktatási osztályánál, egy önkormányzati tulajdonú étkeztető vállalatnál, valamint egy magáncégnél.

A nyomozók dokumentumokat foglaltak le, továbbá élelmiszermintákat gyűjtöttek be további vizsgálatok céljából.

Ítélet született egy állami vállalatot érintő csalási ügyben

Egy másik ügyben már jogerős ítélet született. A legfelsőbb bíróság bűnösnek mondta ki a „TSENSM” állami vállalat volt igazgatóját és egy vállalkozót egy gabonabeszerzési csalás ügyében, amely 13,4 millió hrivnya kárt okozott az állami vállalatnak.

A volt vezetőt négy év börtönbüntetésre ítélték, három évre eltiltották a közhivatal viselésétől, valamint pénzbírság megfizetésére kötelezték.

A vállalkozó három év tíz hónap szabadságvesztést kapott, emellett eltiltással és pénzbírsággal sújtották. A bíróság elrendelte, hogy az elítéltek egyetemlegesen térítsék meg az okozott kárt – írja az LB.ua.