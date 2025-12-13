Büntetőeljárás indult Mikolajivban a középfokú oktatási intézményekben zajló diákétkeztetés megszervezésével összefüggésben felmerült lehetséges jogsértések miatt – számolt be az Origo.
Korrupciós ügyek bénítják Ukrajnát: a diákétkeztetésnél is nyomoznak
Ukrajnában büntetőeljárás indult a diákétkeztetés megszervezésével összefüggő feltételezett jogsértések miatt, miközben egy másik ügyben már jogerős ítélet született egy állami vállalatot érintő csalás kapcsán. A sorozatos korrupciós botrányok a kormányzati működésre is hatással vannak: több kulcsfontosságú miniszteri és vezetői tisztség továbbra is betöltetlen, ami a háborús helyzetben különösen megnehezíti az ország irányítását.
A nyomozás az élelmiszerek minőségére, tárolási körülményeire, valamint a gyermekétkeztetésre szánt költségvetési források esetleges jogellenes felhasználására terjed ki.
Az eljárás az ukrán büntető törvénykönyv 191. cikkelyének 4. része alapján indult, amely a hivatali visszaéléssel elkövetett sikkasztást vagy tulajdon eltulajdonítását szabályozza, különösen nagy értékben vagy hadiállapot idején.
Emellett a Mikolajivi Területi Katonai Közigazgatás vezetőjének kezdeményezésére egy másik eljárás is indult a higiéniai szabályok megsértése miatt, amely fertőző betegségekhez vagy tömeges mérgezéshez vezethet – számolt be a reNews.
A két ügyet egyesítették.
A bíróság engedélyezte a házkutatásokat az önkormányzat oktatási osztályánál, egy önkormányzati tulajdonú étkeztető vállalatnál, valamint egy magáncégnél.
A nyomozók dokumentumokat foglaltak le, továbbá élelmiszermintákat gyűjtöttek be további vizsgálatok céljából.
Ítélet született egy állami vállalatot érintő csalási ügyben
Egy másik ügyben már jogerős ítélet született. A legfelsőbb bíróság bűnösnek mondta ki a „TSENSM” állami vállalat volt igazgatóját és egy vállalkozót egy gabonabeszerzési csalás ügyében, amely 13,4 millió hrivnya kárt okozott az állami vállalatnak.
A volt vezetőt négy év börtönbüntetésre ítélték, három évre eltiltották a közhivatal viselésétől, valamint pénzbírság megfizetésére kötelezték.
A vállalkozó három év tíz hónap szabadságvesztést kapott, emellett eltiltással és pénzbírsággal sújtották. A bíróság elrendelte, hogy az elítéltek egyetemlegesen térítsék meg az okozott kárt – írja az LB.ua.
Korrupciós botrány bénítja a kormányzati kinevezéseket
A korrupciós ügyek politikai következményei is jelentősek. Ukrajnának jelenleg nincs aktív jelöltje az energiaügyi miniszteri posztra, és továbbra sem találták meg az igazságügyi miniszter, valamint az elnöki kabinetfőnök utódját sem – számolt be róla a Reuters.
A helyzetet tovább súlyosbítja az állami atomenergia-ügynökséget érintő, mintegy 100 millió dolláros vesztegetési botrány, amely közfelháborodást váltott ki és gyengítette Kijev nemzetközi pozícióit.
Szakértők szerint több lehetséges jelölt összeférhetetlenségi okok miatt már a kiválasztási folyamat elején kiesett, mások pedig attól tartanak, hogy a központosított hatalmi rendszerben nem tudnák érdemben ellátni feladataikat.
Borítókép: Iskolai étkezde – illusztráció (Fotó: AFP)
