Nő a feszültség a Tisza Párt és a Tisza-szigetek között

– A Tisza-sziget koordinátorai a párt vezetésének nem mernek zúgolódni, ugyanis amint bármilyen kritikát megfogalmaznak, ellenséggé válnak Magyar Péter szemében, aki megfosztja őket a pozíciójuktól – tudta meg egy a pártot ismerő informátorától a Magyar Nemzet. Azt is megtudtuk, a párt vezetése talán nem is érzékeli, hogy jó néhány sziget már kicsúszott a párt irányítása alól, és önállósította magát.

Feszültség van a párt és a szigetek között, ugyanis Magyar Péternek egy jó szava nincs azon emberekhez, akik folyamatosan a hátukat tartják neki. Ha viszont bármi probléma van, az rögtön az ő felelősségük

– emelte ki az informátor. Elárulta, korábban a koordinátorok abban reménykedtek, hogy a sikeres közösségszervezés eredményeként előkelő helyet fognak kapni a listán vagy az egyéni jelöltek kiválasztása során. Azonban mostanra kiderült, hogy ez koránt sincs így, kizárólag Magyar Péter dönt ez ügyben is.

A jelek szerint demokráciának nyoma sincs Magyar Péter körül Fotó: Hatlaczki Balázs

Sokan csalódottak, ugyanis a demokráciának nyoma sincs Magyar Péter körül. Mindenben ő dönt, ha meg valakinek valami nem tetszik, akkor eltakarodhat

– emelte ki lapunk informátora.

Mint ismert, a Tisza Párt lapunk birtokába került belső nyilvántartásából az is kiderült: lényegesen kevesebb Tisza-sziget van, mint amennyiről Magyar Péter beszél a nyilvánosság előtt, állításaival ellentétben mindössze 1570, amelyek tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő. Ráadásul a támogatók területi eloszlása sem kedvez Magyar Péternek. Budapestre koncentrálódnak a tiszások, a vidéki választókerületekben gyengék.

Jelenleg több mint 2200 szigetben majd ötvenezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében

– írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter, és egyúttal bejelentette, hogy pártja új alelnöke, Forsthoffer Ágnest veszi át a Tisza-szigetek vezetését. Az új koordinátor egyik első feladata feltehetően a pontos adatok és a létszám tisztázása lesz. Ráadásul a párt belső életét ismerő egyik forrásunk, akit az adatok helytállóságáról kérdeztünk, azt is elárulta, hogy nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak.