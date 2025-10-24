Transzparens Újságírásért Alapítványliberális sajtóTisza PártliberálisMagyar Péter

Megszületett a „Tisza-propaganda Művek”

Október 23-án Magyar Péter és a Tisza Párt rendezvényei kapcsán a magukat objektívnek és függetlennek nevező médiumok feltűnő egységfrontot alkottak – állapított meg a Transzparens Újságírásért Alapítvány. Az események tálalása látványosan meghaladta a kiegyensúlyozott tájékoztatás kereteit, és szinte egy az egyben átvette a Tisza Párt kommunikációs kliséit.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 17:53
Tisza Magyar Péter Csudai Sándor
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepén rendezett megemlékezések az elmúlt években valahol a politikai erőviszonyok felmérésének lakmuszpapírjaként is szolgáltak. Azonban az idei évben a Tisza Párt rendezvényeit követő médiavisszhang eltért a megszokottól. A Transzparens Újságírásért Alapítvány által vizsgált jelenség szerint a baloldali-liberális vonalhoz sorolt, magukat „objektívnek” nevező portálok nem egyszerűen beszámoltak a történtekről, hanem egyfajta propagandagyárként működve, látványosan a Tisza Párt érdekeit szolgálták – élükön a Telexszel és a 444.hu-val.

 

Elaléltak a zsebmessiástól

 

Mint elemzésükben írják, a kormánykritikus média látványosan felrúgott mindent, amit korábban sajtóetikának nevezett:

a címlapokon már-már vallásos áhítattal tündökölt Magyar arca, a cikkekben pedig a kritikai gondolkodás helyét átvette a rajongás.

Ennek egyik kiemelkedő példáját Klág Dávid, a Telex.hu újságírója szolgáltatta, aki csodálattal ír arról, hogy Magyar Péter arcát a fáklyák fénye, hogyan világította meg. Az észak-koreai propaganda-médiából ismert személyi kultusz építés egyik formája ez.


 

forrás: ojim.hu


A szakértők rámutattak, hogy a korábban magát függetlennek hirdető sajtó egy nap alatt a Tisza Párt kampánygépezetének önkéntes kiszolgálójává vált. Erre példaként felhozták Diószegi-Horváth Nóra és Botos Tamás közös 444-es alkotását, amely korábban nem látott módszertani eszközökkel emelte Magyar Pétert Orbán Viktor felé.

forrás: ojim.hu

Az összehangolt fellépés jogosan veti fel a kérdést, hogy vajon a hivatkozott portálok valóban független szerkesztőségi döntések alapján cselekedtek-e, vagy egy informális szövetség, a „Tisza-propaganda Művek” részeként.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu