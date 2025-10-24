Megszületett a „Tisza-propaganda Művek”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepén rendezett megemlékezések az elmúlt években valahol a politikai erőviszonyok felmérésének lakmuszpapírjaként is szolgáltak. Azonban az idei évben a Tisza Párt rendezvényeit követő médiavisszhang eltért a megszokottól. A Transzparens Újságírásért Alapítvány által vizsgált jelenség szerint a baloldali-liberális vonalhoz sorolt, magukat „objektívnek” nevező portálok nem egyszerűen beszámoltak a történtekről, hanem egyfajta propagandagyárként működve, látványosan a Tisza Párt érdekeit szolgálták – élükön a Telexszel és a 444.hu-val.

Elaléltak a zsebmessiástól

Mint elemzésükben írják, a kormánykritikus média látványosan felrúgott mindent, amit korábban sajtóetikának nevezett:

a címlapokon már-már vallásos áhítattal tündökölt Magyar arca, a cikkekben pedig a kritikai gondolkodás helyét átvette a rajongás.

Ennek egyik kiemelkedő példáját Klág Dávid, a Telex.hu újságírója szolgáltatta, aki csodálattal ír arról, hogy Magyar Péter arcát a fáklyák fénye, hogyan világította meg. Az észak-koreai propaganda-médiából ismert személyi kultusz építés egyik formája ez.