KSHutónévMagyarországkeresztnévlista

Jonatán és Alma: simán lehetnek egy testvérpár keresztnevei

De mégsem ezek a leggyakoribb választások manapság. Mutatjuk a KSH toplistás lány-, illetve fiúneveit. Az interaktív adatbázisban nemek szerint böngészhetjük a népszerű keresztneveket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 8:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Friss KSH-adatok szerint a fiúk körében továbbra is az élen vágtat Dominik, a lányoknál viszont új név tört az élre, megelőzve a korábbi favoritot.

A 25 leggyakrabban választott fiú utónév 2024-ben Fotó: KSH

A KSH szerint a fiúk körében továbbra is 

a Dominik áll az első helyen – 2024-ben 1 267 gyermek kapta ezt az utónevet.

Második helyen az Olivér állt (1 079 választással), harmadik lett a Levente (1 022 választás). 

A lányok esetében azonban idén fordulat történt: 

Először került az élre a Luca (824 választás), megelőzve a korábban évekig ranglistavezető Hanna nevet (808 választás).

 A harmadik helyre a Zoé került, amelyet 786-an választottak 2024-ben.  

A 25 leggyakrabban választott lány utónév 2024-ben Fotó: KSH

A listákból az is látszik, hogy míg a fiúk körében az élvonalban szereplő nevek viszonylag stabilak, a lánynevek esetében gyorsabb mozgás figyelhető meg, úgy tűnik, hogy a rövidebb, könnyen kiejthető nevek (mint Luca, Zoé) előnyt élveznek. 

Az interaktív adatbázisban a top 25-ös listákban visszatekinthetünk egészen az 2000-es évekig elejéig, így jól követhető a névadási trendek alakulása.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu