Jonatán és Alma: simán lehetnek egy testvérpár keresztnevei

Friss KSH-adatok szerint a fiúk körében továbbra is az élen vágtat Dominik, a lányoknál viszont új név tört az élre, megelőzve a korábbi favoritot.

A 25 leggyakrabban választott fiú utónév 2024-ben Fotó: KSH

A KSH szerint a fiúk körében továbbra is

a Dominik áll az első helyen – 2024-ben 1 267 gyermek kapta ezt az utónevet.

Második helyen az Olivér állt (1 079 választással), harmadik lett a Levente (1 022 választás).

A lányok esetében azonban idén fordulat történt:

Először került az élre a Luca (824 választás), megelőzve a korábban évekig ranglistavezető Hanna nevet (808 választás).

A harmadik helyre a Zoé került, amelyet 786-an választottak 2024-ben.

A 25 leggyakrabban választott lány utónév 2024-ben Fotó: KSH

A listákból az is látszik, hogy míg a fiúk körében az élvonalban szereplő nevek viszonylag stabilak, a lánynevek esetében gyorsabb mozgás figyelhető meg, úgy tűnik, hogy a rövidebb, könnyen kiejthető nevek (mint Luca, Zoé) előnyt élveznek.

Az interaktív adatbázisban a top 25-ös listákban visszatekinthetünk egészen az 2000-es évekig elejéig, így jól követhető a névadási trendek alakulása.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)