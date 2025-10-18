Újabb légi óriás érkezik a honvédséghez

A magyar égbolt alatt új korszak kezdődött! A KC–390 Millennium nemcsak egy repülőgép. Egy jövőbe mutató képesség, amely a modern hadviselés alapjait hozza el a Magyar Honvédség számára – olvasható a Honvédelmi Minisztérium bejegyzésében.

A tárca emlékeztetett: Brazíliában, az Embraer gyártócsarnokaiban születik meg minden egyes Millennium. Precíziós robotok illesztik a gép szerkezeti elemeit, lézeres mérőrendszerek biztosítják a tökéletes illesztést, a festőcsarnokban pedig már a magyar felségjelek kerülnek a törzsre.

Az egyik ilyen gép –

a második magyar KC–390 – rövidesen hazatér Kecskemétre

– jegyezték meg.

Forrás: Facebook/Honvédelmi Minisztérium

A Magyar Honvédség közepes méretű taktikai szállító repülőgépe,

a KC–390 a gyorsaság, a megbízhatóság és a többcélúság ötvözete. Szállítási, deszant-, egészségügyi, humanitárius és – hamarosan – légi utántöltési feladatokra is alkalmas.

Az első magyar gép már bizonyított: különleges műveleti katonáink számára ejtőernyős ugrást biztosított az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton és minden körülmények között megbízhatóan teljesített.

A KC–390 beszerzésével Magyarország úttörővé vált Európában. A Millennium nem csupán a légierő új repülőgépe – hanem a magyar haderő mozgékonyságának, modernizációjának és önállóságának jelképe.

Mint azt korábban megírtuk:

A Brazíliában gyártott modern szállítógép 23,5 tonnás és 34 méter szárnyfesztávolságú. Végsebessége 800 kilométer/óra, 8000 méteres utazómagasság elérésére képes, 6000 kilométer hatótávolságú.

A kétoldalt elhelyezett üléssorban 36 fő utazhat, a középen elhelyezhető ülésekkel együtt a létszám 80 főre emelhető. Huszonhat tonna tömegű hasznos terhet képes szállítani, valamint annak ejtőernyővel történő precíziós célba juttatásra is alkalmas.

Képes légi utántöltésre, valamint saját hatótávolságának és repülési idejének növelése érdekében maga is képes üzemanyagot felvenni repülés közben.

A most elkészült példány előtt még szó szerint hatalmas út áll, hogy a Magyar Honvédség kötelekében szolgálja az ország védelmét. A honvédség első KC–390 Millennium sugárhajtású szállítógépe egy évvel ezelőtt a brazíliai Sao Paolo államban lévő Embraer-gyár repteréről először az onnan 2500 kilométerre lévő Recifébe repült, majd Recife repteréről az Atlanti-óceánt átrepülve, a több mint 4500 kilométert 6 óra 20 perc alatt megtéve érkezett meg az afrikai kontinens előterében lévő, Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre. A modern vonalú, gyors, sugárhajtású katonai teherszállító gép a Gran Canaria-i közbenső pihenőt követően újabb, közel 4000 kilométert repülve, Nyugat- és Közép-Európát átszelve érkezett meg 2024 szeptemberében kecskeméti állomáshelyére, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Szállítórepülő-századához.