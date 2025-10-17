kullancslégyfajrovarfajtakullancs

Már csak ez hiányzott: repülő kullancs jelent meg Magyarországon

Magyarországon először bukkant fel a japán szarvas-kullancslégy. A felfedezést a túrkevei Biodiverzitás Napokon tették a kutatók, akik saját tapasztalatuk alapján is érzékelhették a betolakodó faj jelenlétét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 9:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különös rovarokra figyeltek fel a gyűjtők az idei Biodiverzitás Napokon Túrkevén: a kullancslégyfajok között eddig nem ismert, rendkívül „ragaszkodó” példányok jelentek meg. A kutatók a saját munkájuk megkönnyítése érdekében fogták meg a rovarokat, amelyek kifejezetten zaklatták őket. 

Pécs, 2020. február 7. A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának munkatársa mintákat helyez egy mikrocentrifugába a központ laboratóriumában Pécsen 2020. február 7-én. A kutatócsoport az állatokról emberekre terjedő úgynevezett virális zoonózisokat vizsgálja. Elsősorban rágcsálók, denevérek vagy akár a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek a fő kutatási területük. A koronavírus okozta betegség is egy zoonózis, így természetesen a csoport fel van készülve a jövőbeli kutatásokra a vírussal. A vírus kimutatására alkalmas módszer is a kezükben van, azonban diagnosztikai vizsgálatot nem végez a laboratórium. Ezt csak akkor teszi, ha az ország járványügyi helyzete ezt megkívánja és az esetlegesen szükséges segítségre külön felkérést kap a járványügyi hatóságtól, azaz a Nemzeti Népegészségügyi Központtól. MTI/Sóki Tamás
Illusztráció (Fotó: Sóki Tamás / MTI)

A rovarfajta ezután került a Magyar Természettudományi Múzeum Kétszárnyúak gyűjteményébe. A tudományos feldolgozás során bebizonyosodott, hogy 

a példányok a japán szarvas-kullancslégy első hazai előfordulásai.

A gyűjtemény vezetője a ma megjelent publikációban osztotta meg a felfedezést a Folia entomologica hungarica közösségi oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

                 
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu