Ruszin-Szendi RomuluszSzentkirályi AlexandraTisza Párt

Újságírókat fenyegetett meg Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Erőszaknak nincs helye a magyar politikában – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra:

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 9:33
Ruszin-Szendi Romulusz Ruszin-Szendi Romulusz nem először bukik le Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– „Balhés gyerek vagyok, bevernék az újságíróknak.” Nem, ez nem AI, ezt Ruszin-Szendi Romulusz mondta önmagáról egy lakossági fórumon, éles lőfegyverrel az oldalán – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

20241209 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz és a KDNP fővárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője, a Fidesz budapesti elnöke fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Szentkirályi Alexandra. Fotó: Havran Zoltán

A Tisza politikusa ököllel is imitálta, hogyan „verne be” az újságíróknak. Majd büszkén ecsetelte, hogy ő bizony „balhés gyerek”, akinek az önuralom nehezen megy – tette hozzá a frakcióvezető. – Egy politikus, aki így beszél és ilyen vállalhatatlan magatartást mutat, veszélyt jelenthet minden emberre, aki a közelébe kerül.

Nem elég, hogy fenyeget, ő büszkén vállalja indulatait.

– Erőszaknak nincs helye a magyar politikában, nem lehet helye egy ilyen embernek a magyar közéletben. Fenyegetés helyett nyugalomra, feszültség helyett biztonságra van szükség. Elég az agresszióból! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

 

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu