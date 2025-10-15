Újságírókat fenyegetett meg Ruszin-Szendi Romulusz + videó

– „Balhés gyerek vagyok, bevernék az újságíróknak.” Nem, ez nem AI, ezt Ruszin-Szendi Romulusz mondta önmagáról egy lakossági fórumon, éles lőfegyverrel az oldalán – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: Havran Zoltán

A Tisza politikusa ököllel is imitálta, hogyan „verne be” az újságíróknak. Majd büszkén ecsetelte, hogy ő bizony „balhés gyerek”, akinek az önuralom nehezen megy – tette hozzá a frakcióvezető. – Egy politikus, aki így beszél és ilyen vállalhatatlan magatartást mutat, veszélyt jelenthet minden emberre, aki a közelébe kerül.

Nem elég, hogy fenyeget, ő büszkén vállalja indulatait.

– Erőszaknak nincs helye a magyar politikában, nem lehet helye egy ilyen embernek a magyar közéletben. Fenyegetés helyett nyugalomra, feszültség helyett biztonságra van szükség. Elég az agresszióból! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.