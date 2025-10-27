rendőrDunaSzabadság híd

Úszva menekült a Dunában a budapesti betörő, a rendőrök húzták ki a vízből + videó

Filmekbe illő üldözés zajlott Budapesten: egy V. kerületi villából menekülő betörő az Erzsébet hídnál a Dunába vetette magát, és úszva próbált elszökni a rendőrök elől.

2025. 10. 27. 21:52
Illusztráció Fotó: Billion Photos Forrás: Shutterstock
Filmekbe illő üldözés zajlott Budapesten: egy V. kerületi villából menekülő betörő az Erzsébet hídnál a Dunába vetette magát, és úszva próbált elszökni a rendőrök elől – derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság videójából. A hideg vízben hosszú percekig tempózott a Szabadság híd irányába, de végül a BRFK munkatársai, akik partról követték, kihúzták a vízből.

A rendőrség tájékoztatása szerint V. Márk és társa, B. Arnold október 21-én egy V. kerületi villaépületbe törtek be, ahonnan pénzt, ékszereket és okmányokat loptak el. A páros menekülni próbált, de a rendőrök rövid időn belül a nyomukra bukkantak.

Miközben B. Arnold a bilincselésnek állt ellen, V. Márk futásnak eredt az Erzsébet híd felé, majd egy 1,5 méter magas támfalat átugorva a hullámtörő köveken át a Dunába vetette magát.

 A férfi a Szabadság híd irányába úszott, és a hideg víz ellenére is hosszú percekig kitartóan tempózott.

A rendőrök a parton követték, és folyamatosan felszólították, hogy adja fel magát. Amikor a férfi már kifáradt és a parthoz közelebb úszott, a járőrök kihúzták a vízből, ezzel megakadályozva, hogy folytassa különös „triatlonját”. 

A hideg víz miatt vérnyomása leesett, így mentőt hívtak hozzá, majd kórházba szállították.

Orvosi ellátása után a BRFK Nyomozó főosztálya lopás miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Társa, B. Arnold őrizetbe került, míg V. Márkot büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel a bíróság korábban szintén lopás miatt körözte.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


