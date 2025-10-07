  • Magyar Nemzet
Vesztegetési botrány egy fővárosi kórházban: rendőrkézen az orvosok és a szociális munkás + videó

Két főorvost és egy szociális munkást vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak egy budapesti kórház belgyógyászatán, a rendőrök több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 07. 9:46
Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak két főorvost és egy szociális munkást, az ügyben több száz millió forintot foglaltak le a rendőrök – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

Az orvosoktól több száz millió forintot foglaltak le. Fotó: BRFK

A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, mert 

a gyanú szerint egy fővárosi kórház belgyógyászatán két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi 100–140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén.

A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt, távollétükben pedig egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás.

A BRFK rendőrei kétévnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-jén fogták el a három embert: 

az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le.

Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást négyrendbeli vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció az orvosi vesztegetéshez (Forrás: MW)

               
       
       
       

