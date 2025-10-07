Vesztegetési botrány egy fővárosi kórházban: rendőrkézen az orvosok és a szociális munkás + videó

Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak két főorvost és egy szociális munkást, az ügyben több száz millió forintot foglaltak le a rendőrök – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

Az orvosoktól több száz millió forintot foglaltak le. Fotó: BRFK

A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, mert

a gyanú szerint egy fővárosi kórház belgyógyászatán két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi 100–140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén.

A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt, távollétükben pedig egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás.