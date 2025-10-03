balesetvonatApagyBMWsofőr

Ripityára tört az autó, ami vonattal ütközött Apagynál

Brutális baleset történt pénteken a szabolcsi településnél. Vonat elé hajtott egy autó, mentőhelikopterrel vitték el a sofőrt.

2025. 10. 03. 14:12
Egy autó és egy vonat összeütközött a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Apagy és Napkor között pénteken – írja az Origo.

Ennyire összetört az autó, ami vonattal ütközött Apagynál
Ennyire összetört az autó, ami vonattal ütközött Apagynál (Fotó: Szon/Bordás Béla)

 

Maga előtt tolhatta a vonat az autót

A sofőr beszorult az autóba a baleset után, a baktalórántházi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval.

Egyelőre nem tudni, miért hajtott a sínekre éppen akkor, amikor jött a vonat, és azt sem, pontosan hogyan történt a baleset. Mindenesetre a helyszínen készített fotók alapján úgy tűnik,

az autót maga előtt tolta a szerelvény, amelyen tizennégyen utaztak.

A Suzuki sofőrjét, akiről nem tudjuk, mennyire sérült meg, mentőhelikopter vitte kórházba, a vonaton utazókat pedig mentesítő vonat juttatta el a célállomásra.

A balesetről képgalériát is láthat a ide kattintva a Szon oldalán.

Éjjel egy BMW-vel is brutális baleset történt Debrecenben. A kocsi nekicsapódott egy betonkerítésnek és felborult. Nézze meg, mennyi maradt a luxusautóból, amelyben ketten ültek, és mindketten fejsérülést szenvedtek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Rendőrség)


