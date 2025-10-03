Ripityára tört az autó, ami vonattal ütközött Apagynál

Egy autó és egy vonat összeütközött a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Apagy és Napkor között pénteken – írja az Origo.
Maga előtt tolhatta a vonat az autót
A sofőr beszorult az autóba a baleset után, a baktalórántházi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval.
Egyelőre nem tudni, miért hajtott a sínekre éppen akkor, amikor jött a vonat, és azt sem, pontosan hogyan történt a baleset. Mindenesetre a helyszínen készített fotók alapján úgy tűnik,
az autót maga előtt tolta a szerelvény, amelyen tizennégyen utaztak.
A Suzuki sofőrjét, akiről nem tudjuk, mennyire sérült meg, mentőhelikopter vitte kórházba, a vonaton utazókat pedig mentesítő vonat juttatta el a célállomásra.
A balesetről képgalériát is láthat a ide kattintva a Szon oldalán.
