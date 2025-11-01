drogstratégiaKarácsony GergelyBudapest

A főváros tragédiája: a Videán már látható a Magyar Nemzet dokumentumfilmje

A csaknem egyórás, hiánypótló film Budapest elmúlt hat évének történéseit dolgozza fel.

2025. 11. 01. 16:21
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hajléktalanok hada, szemét, kaotikus közlekedés és befuccsolt drogstratégia – a hétköznapokban ennyit biztosan láthat, aki akár csak néhány percet tölt el a főváros utcáin. Első ránézésre azonban nem látható, hogy a gaz mellett a korrupciós ügyek is burjánzanak: bár Karácsony Gergelyék szinte semmilyen ígéretüket nem váltották valóra, gyorsan kiépült a jutalékos rendszer, vagyis az a jogsértő működési mechanizmus, amelyben fővárosi ingatlanokat árusítottak ki csúszópénz kíséretében.

Közlekedési káosz és gerikarók Fotó: Magyar Nemzet

A Magyar Nemzet új dokumentumfilmje, A főváros tragédiája mindent megmutat Budapest elmúlt hat évéből. Rávilágítunk arra, hogy Karácsony Gergely irányítása alatt miként lett a főváros vagyonos, fellendülésben lévő európai nagyvárosból csőd szélén tántorgó problémahalmaz.

A csaknem egyórás film immár elérhető, keresse a Videán.

 

               
       
       
       

