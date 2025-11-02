M3-asbalesetautópálya

Baleset az M3-ason: két autó ütközött, teljes útzár a helyszínen

Súlyos baleset bénította meg vasárnap este az M3-as autópályát: két autó ütközött össze Nyíregyháza közelében, a forgalmat teljesen leállították.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 19:41
Illusztráció Fotó: AnastasiiaSK Forrás: Shutterstock
Két személyautó karambolozott vasárnap este az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 224-es és 225-ös kilométerszelvény között, Nyíregyháza közelében – írta a Szon.

A balesethez a nyíregyházi és hajdúnánási hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel közösen dolgoztak a sérültek ellátásán és a műszaki mentésen.

Az Útinform tájékoztatása szerint a járművek az ütközés következtében az úttesten maradtak, ezért a rendőrség az érintett szakaszt teljes szélességében lezárta a helyszínelés és a mentés idejére. 

A forgalmat a legközelebbi lehajtónál terelték le az autópályáról.

A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

