Baleset az M3-ason: két autó ütközött, teljes útzár a helyszínen

Két személyautó karambolozott vasárnap este az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 224-es és 225-ös kilométerszelvény között, Nyíregyháza közelében – írta a Szon.

A balesethez a nyíregyházi és hajdúnánási hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel közösen dolgoztak a sérültek ellátásán és a műszaki mentésen.

Az Útinform tájékoztatása szerint a járművek az ütközés következtében az úttesten maradtak, ezért a rendőrség az érintett szakaszt teljes szélességében lezárta a helyszínelés és a mentés idejére.

A forgalmat a legközelebbi lehajtónál terelték le az autópályáról.

A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.