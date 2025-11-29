Démonként festik le Putyint a brüsszeliták, akik még soha sem látták őt élőben + videó

Ki teheti meg Orbán Viktor miniszterelnökön kívül, hogy néhány héten belül találkozik a világ két vezető hatalmának vezetőjével és azonnal fogadják? A nyugati országok és a brüsszeliták Putyinnal akarnak harcolni, akik többsége még élőben sem látta soha az orosz elnököt. A hazai energetika és a háború valamint a kérdése mellett üzeneteket is közvetített Amerika és Oroszország között a magyar kormányfő?

Ez is kiderül a Rapidból, ahol Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője elemezte a történteket.