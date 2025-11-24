WassHubaczegeigyászdandártábornok

Elhunyt Wass Albert fia, akinek sokat köszönhet az amerikai haderő

A 84 éves korában elhunyt Wass Huba az amerikai hadsereg és a NATO modern hadviselésének egyik kulcsfontosságú, magyar származású hadászati gondolkodója és fejlesztője volt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 8:46
Wass Huba Forrás: Wikipédia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tegnap Floridában elhunyt czegei gróf Wass Huba amerikai dandártábornok, gróf Wass Albert író és Siemers Éva fia. Nyugodjék békében!” – közölte a Wass Albert-kötetek kiadásával is foglalkozó Erdélyi Szalon Kiadó.

Wass Huba még Kolozsváron született 1941-ben. A család a szovjet csapatok elől Németországba menekült, majd 1951-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált – írja a Mandiner. 1964-ben diplomázott a West Point-i katonai akadémián mint gyalogsági tiszt. Szolgált Nyugat-Németországban is, majd Vietnámban is harcolt.

Vietnámi harci teljesítményéért kapott magas kitüntetései, 5 (!) Bronz és Ezüst csillaga mellett a Senior ejtőernyős jelvény és a különleges műveleti képességeket jelző Ranger felvarró tulajdonosa is volt. Ezen magas elismerések ellenére elméleti munkássága az, ami igazán említésre méltó. 

A kreativitásáról katonai körökben már ekkor is széles körben ismert Wass de Czege ezredesre bízták ugyanis az 1981-ben felállított School for Advanced Military Studies vezetését, azaz az amerikai fegyveres erők legfelsőbb vezetőinek képzését.

Már az intézet igazgatója volt, amikor a jelentős részben általa kifejlesztett AirLand Battle (légi-földi csata) koncepció előbb az Egyesült Államok, majd az európai NATO-csapatok meghatározó doktrínájává vált. Az ALB-nek is nevezett koncepció túlélte a hidegháborút, és még évekig döntő szerepet játszott az amerikai hadsereg hagyományos, katonai műveleteinek tervezésében, amíg a digitalizáció fejlődésével a Full Spectrum Dominance (azaz a teljes spektrumú dominancia) le nem váltotta. 

Wass Huba 84 éves volt. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu