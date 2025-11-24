Elhunyt Wass Albert fia, akinek sokat köszönhet az amerikai haderő

„Tegnap Floridában elhunyt czegei gróf Wass Huba amerikai dandártábornok, gróf Wass Albert író és Siemers Éva fia. Nyugodjék békében!” – közölte a Wass Albert-kötetek kiadásával is foglalkozó Erdélyi Szalon Kiadó.

Wass Huba még Kolozsváron született 1941-ben. A család a szovjet csapatok elől Németországba menekült, majd 1951-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált – írja a Mandiner. 1964-ben diplomázott a West Point-i katonai akadémián mint gyalogsági tiszt. Szolgált Nyugat-Németországban is, majd Vietnámban is harcolt.

Vietnámi harci teljesítményéért kapott magas kitüntetései, 5 (!) Bronz és Ezüst csillaga mellett a Senior ejtőernyős jelvény és a különleges műveleti képességeket jelző Ranger felvarró tulajdonosa is volt. Ezen magas elismerések ellenére elméleti munkássága az, ami igazán említésre méltó.

A kreativitásáról katonai körökben már ekkor is széles körben ismert Wass de Czege ezredesre bízták ugyanis az 1981-ben felállított School for Advanced Military Studies vezetését, azaz az amerikai fegyveres erők legfelsőbb vezetőinek képzését.

Már az intézet igazgatója volt, amikor a jelentős részben általa kifejlesztett AirLand Battle (légi-földi csata) koncepció előbb az Egyesült Államok, majd az európai NATO-csapatok meghatározó doktrínájává vált. Az ALB-nek is nevezett koncepció túlélte a hidegháborút, és még évekig döntő szerepet játszott az amerikai hadsereg hagyományos, katonai műveleteinek tervezésében, amíg a digitalizáció fejlődésével a Full Spectrum Dominance (azaz a teljes spektrumú dominancia) le nem váltotta.

Wass Huba 84 éves volt.