Eltűnt egy holland tinédzserlány Pápán, a testékszerei alapján könnyű felismerni

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható fiatalt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot, vagy értesítse a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2198-as hívószámon.