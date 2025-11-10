Pápai Rendőrkapitányságtestékszertinédzserlányeltűnt

Eltűnt egy holland tinédzserlány Pápán, a testékszerei alapján könnyű felismerni

Ha látta, ne habozzon, segítsen!

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline, Police2025. 11. 10. 17:27
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Elindult otthonról november 10-én hétfőn reggel egy 15 éves holland tinédzserlány, azóta azonban a telefonját sem veszi fel – bukkant rá a BorsOnline a rendőrségi felhívásra.  

A 15 éves Seline-t a hatóságok nagy erőkkel keresik. Seline Engelina Marie Louis Kerseboom 165 centiméter magas, normál testalkatú, hosszú szőkés-barna hajú, barnás-zöld szemű, valamint fülében és orrában testékszert visel. A rendőrségi felhívást és a lány fotóját ide kattintva nézheti meg. 

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható fiatalt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot, vagy értesítse a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2198-as hívószámon. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

