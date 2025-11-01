Egri Törvényszékvádlottbántalmazáscsőláthatásporszívóanyaéletveszélyesgyermekvádirat

Félholtra verte korábbi párját egy porszívócsővel, évekre börtönbe kerülhet egy anya

Október végén döbbenetes ügyet tárgyalt az Egri Törvényszék. Egy édesanya félholtra verte korábbi élettársát egy porszívócsővel, a férfi csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhette az életét. Ha bebizonyosodik a nő bűnössége, évekre börtönbe kerülhet.

Munkatársunktól
2025. 11. 01. 15:52
Október utolsó hetében nem mindennapi ügyet tárgyalt az Egri Törvényszék: egy eldurvult vita során egy anya felkapott egy fém porszívócsövet, amivel félholtra verte a volt párját. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy csak a szakszerű orvosi segítségnek köszönheti az életét – adta hírül a Heol.hu. Az e heti tárgyalási napon tanúmeghallgatásra került sor, majd a bíróság elnapolta a tárgyalást a bizonyítás kiegészítése végett.

Félholtra verte exét

A vádirat szerint a sértett és a vádlott korábban párkapcsolatban élt, két gyerekük születet, azonban viszonyuk megromlott az évek során, ezért különköltöztek. A tragikus napon a férfi láthatás után visszavitte gyermekét édesanyjához, ahol szóba került a gyermekek tartásdíjának ügye. Ebből hamar veszekedés alakult ki, a nő indulatosan reagált, majd felkapott egy fém porszívócsövet, és többször lesújtott a férfira.

Az első ütés a fejet érte, amitől az áldozat elszédült és a földre esett. A nő ezután a férfi oldalát kezdte ütlegelni. Az egyik csapás olyan brutális volt, hogy a sértettnek megrepedt a lépe, amely miatt életveszélyes állapotba került, csak a gyorsan kiérkező mentőknek és a korházba kerülés utáni, azonnali műtétnek köszönheti, hogy életben maradt.

Az anya tagadja, hogy szándékosan akart életveszélyes sérülést okozni, de az ügyészség máshogy látja a helyzetet. Amennyiben a nőt elítélik, többéves szabadságvesztést is kaphat tettéért.

Október végén elítéltek egy anyát, aki életveszélyesen bántalmazta csecsemőjét. A nő öt év börtönbüntetést kapott elsőfokon, miután egy életre megnyomorította gyermekét. További részletek a Magyar Nemzet korábbi cikkében.

