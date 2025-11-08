A nemzethez tartozás a legerősebb összetartó kötelék – jelentette ki Gulyás Gergely

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a szövetség egy hatéves folyamat végére érve kibővítette a táborát, ahol mostantól több mint ezer fiatalt tudnak egyszerre fogadni.
A miniszter szerint a tábor egy adottság, egy lélegzetelállító szépségű helyen,
egy csodálatos mesevilág a világ magyar fiataljainak.
Hozzátette, mindez azonban csak egy keret, amely azáltal és akkor nyeri el értelmét, ha a szövetség tevékenysége tartalommal tölti meg. Hangsúlyozta, hogy a Rákóczi Szövetség munkája a gyakorlatban tükrözi vissza, mit jelent az egységes magyar nemzet alkotmányos deklarációja.