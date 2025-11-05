Szerdán legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. Éjszaka derült idő várható, viszont sokfelé párásság, néhol köd képződik – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Ha még soha nem próbálta a novemberi tavaszt, holnap megtudhatja, milyen az
Izgalmas lesz.
Napközben egyébként ezek feloszlanak, de utána is csak délkeleten lehet kevés gomolyfelhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton lengedezhet a délies szél.
További Belföld híreink
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –3 és +8 Celsius-fok között alakul, a fagyzugokban lesz a leghidegebb, a magasabb térszíneken, valamint a belvárosokban az enyhébb idő.
További Belföld híreink
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 16 Celsius-fok között valószínű.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Balesetben meghalt egy ember a 4-es főúton Kabánál
Elterelik a forgalmat a rendőrök.
Tarr Zoltán idegesen menekülőre fogta, amikor az adatszivárgási botrányról kérdezték + videó
A Tisza alelnöke nem akart nyilatkozni a Hír TV-nek az Európai Parlamentben.
Orbán Viktor: Isten nyugosztalja Jenei Imrét
A miniszterelnök a közösségi oldalán búcsúzott a magyar válogatott egykori szövetségi kapitányától.
Ankét Feróval – A kommunizmus áldozatai nem kapják meg a kellő tiszteletet + videó
Nagy Feró megjárta a purgatóriumot egy rosszul sikerült mondat miatt, hiába kért bocsánatot, még most is rossz érzés számára, hogy meghurcolták érte.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Balesetben meghalt egy ember a 4-es főúton Kabánál
Elterelik a forgalmat a rendőrök.
Tarr Zoltán idegesen menekülőre fogta, amikor az adatszivárgási botrányról kérdezték + videó
A Tisza alelnöke nem akart nyilatkozni a Hír TV-nek az Európai Parlamentben.
Orbán Viktor: Isten nyugosztalja Jenei Imrét
A miniszterelnök a közösségi oldalán búcsúzott a magyar válogatott egykori szövetségi kapitányától.
Ankét Feróval – A kommunizmus áldozatai nem kapják meg a kellő tiszteletet + videó
Nagy Feró megjárta a purgatóriumot egy rosszul sikerült mondat miatt, hiába kért bocsánatot, még most is rossz érzés számára, hogy meghurcolták érte.