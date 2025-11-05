fátyolfelhőnovemberihőmérsékletgomolyfelhőcsapadék

Ha még soha nem próbálta a novemberi tavaszt, holnap megtudhatja, milyen az

Izgalmas lesz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 05. 16:19
illusztráció Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Szerdán legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. Éjszaka derült idő várható, viszont sokfelé párásság, néhol köd képződik – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Napközben egyébként ezek feloszlanak, de utána is csak délkeleten lehet kevés gomolyfelhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton lengedezhet a délies szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –3 és +8 Celsius-fok között alakul, a fagyzugokban lesz a leghidegebb, a magasabb térszíneken, valamint a belvárosokban az enyhébb idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 16 Celsius-fok között valószínű.


