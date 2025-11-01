Hármas karambol az M3-ason szombat délelőtt: több mint 10 kilométeres dugó alakult ki

Hármas karambol okoz komoly fennakadást az M3-as autópályán: szombat délelőtt Bag és Kerekharaszt között több mint tíz kilométeres torlódás alakult ki a Vásárosnamény felé vezető oldalon – közölte az Útinform.

Fotó: Huszár Márk / MW

A baleset miatt a 44-es kilométernél jelenleg csak a leállósávban haladhat a forgalom, emiatt a menetidő akár egy órával is megnövekedhet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy

aki teheti, már a 27-es jelű, gödöllői csomópontnál térjen le az autópályáról, és válassza a 3-as főutat, vagy kerülőútként a Gödöllő–Valkó–Tura–Hatvan útvonalat.

Az Útinform tájékoztatása szerint mindenszentek és a temetőlátogatások miatt a hétvégén megnövekedett menetidőre kell számítani a városokban és a temetők környékén, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az autósok.

Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé csak a belső sávok járhatók, Hegyeshalom irányába pedig a külső és a leállósáv használható.

A főváros felé tartók az 54-es és a 19-es kilométer között nem tudják használni a lehajtókat, pihenőket és töltőállomásokat – az első lehajtási lehetőség az M0-s csomópontnál van.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)