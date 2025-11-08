Németh BalázsóvodaXV. kerület

Hiába a figyelmeztetés, a nemtörődömségnek majdnem óvodai késelés lett a vége

Már többször is figyelmeztette a XV. kerület baloldali városvezetését a Fidesz, hogy borzasztóak a közbiztonsági viszonyok azon a környéken, ahol pénteken késsel másztak be egy helyi óvodába – hívta fel a figyelmet Németh Balázs. A Fidesz frakciójának szóvivője szerint a jelenleg is uralkodó állapotok miatt a felelősség a kerület baloldali vezetését terheli.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 17:12
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hiába szeretik a családok a pénteki incidensben érintett XV. kerületi óvodát, a környék ijesztő állapotban van, és ez egyértelműen a kerület és a főváros baloldali vezetésének a felelőssége – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Németh Balázs, a Fidesz frakciójának szóvivője. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, pénteken bement a rákospataki óvodába egy késsel felfegyverzett, láthatóan bódult állapotú férfi. 

Az intézményben lévő 58 gyermeket és 13 felnőttet egy közeli templomba menekítették ki. Németh Balázs emlékeztetett, számtalan alkalommal kérte már a fővárosi Fidesz, hogy tegyen rendet az önkormányzat ezen a környéken. 

Van itt a sarkon egy telefonfülke, ez a környék tele van mindig hajléktalanokkal, lumpen alakokkal, és bizony ezt a telefonfülkét használják arra, hogy igyanak, drogozzanak, különböző bódító szereket használjanak

– magyarázta.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormánypártok helyi képviselői már arra is felszólították az önkormányzatot, hogy próbálja meg elbontani az említett telefonfülkét. A szülők többször jelezték már, hogy amikor hozzák a gyerekeket reggel, vagy viszik délután haza az óvodából, egész egyszerűen félnek ennél a rákospalotai csomópontnál, különösen ilyenkor ősszel és télen, amikor nagyon korán sötétedik –  tette hozzá a frakcióvezető.

Borítókép: Cserdiné Németh Angéla (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP),  XV. kerületi polgármester (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


