Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

V Naszályi MártaPárbeszédHont András

Hont András: V. Naszályi Márta kilép a Párbeszédből. Még ez is!

A Párbeszéd az a „párt”, amelyik akkor is szét tud szakadni, ha csak egy tagja van – írta a publicista.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 16:24
Váradiné Naszályi Márta volt polgármester Fotó: Teknős Miklós
„V. Naszályi Márta kilép a Párbeszédből. Még ez is!” – írja egy Facebook-posztjában Hont András. „Amúgy nagyon sajnálom, hogy ez a hír csak az imént véget ért felvétel után jutott el hozzám, a mai műsorban ugyanis elhangzik (részemről), hogy a Párbeszéd az a »párt«, amelyik akkor is szét tud szakadni, ha csak egy tagja van. Nemsoká’ jön az empirikus vizsgálat” – jegyezte meg a poszt alatti hozzászólásában az újságíró.

Az I. kerület volt polgármestere egyelőre nem beszélt nyilvánosan az okokról, amelyek indokolnák a kilépését, sajtóértesüléseink szerint a döntését azzal indokolta, hogy nem érezte magát komfortosan a Párbeszéd által kijelölt irányvonal mentén, véleménye szerint a párt zöldpolitikája elgyengült, és az egyházellenes kampányt sem akarta támogatni.

A volt polgármester még 2025 februárjában szerepelt a hírekben, amikor a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt az I. kerületi önkormányzatnál. V. Naszályi Márta a regnálásának utolsó napjaiban 71 millió forint jutalom kifizetését engedélyezte, amire nem volt fedezet a költségvetésben. A távozó jegyző mintegy 16 millió forintot vehetett fel ebből a pénzből. Böröcz László (Fidesz) polgármester azt ígérte: visszaszerzik ezt a pénzt a kerületnek, és szociális kiadásokra fordítják.

 

Borítókép: V. Naszályi Márta (Fotó: Teknős Miklós)

 


 

