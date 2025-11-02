előrejelzésidőjáráseső

Viharos kezdet: kiadós esővel indul a november, videón mutatjuk, hol kell az esernyő

Hétfőn megérkezik a csapadék és a lehűlés: a Brit-szigetek térségében örvénylő ciklon hullámzó frontja érinti hazánkat, ami többfelé hoz esőt és záporokat. Keddtől már nyugodt, száraz, őszi időre számíthatunk.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 18:44
Európa időjárását egy, a Brit-szigetektől északnyugatra örvénylő ciklonális rendszer határozza meg, ennek hullámzó frontja hétfőre virradóra éri el Magyarországot – írja a Metnet.hu.

Hétfő délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A front csapadéka vasárnap késő este már eléri az északi és nyugati tájakat, a Dunántúl nyugati részén pedig a hajnali órákban kezdődhet intenzívebb esőzés. 

A csapadékrendszer hétfőn napközben fokozatosan kelet felé halad, miközben ereje mérséklődik. A keleti országrészben délelőtt várható eső, zápor, nyugaton pedig lassan felszakadozik a felhőzet.

Így vonul át felettünk a hullámzó front és a mediterrán peremciklon közös csapadékrendszere

A legtöbb csapadék a Dunántúl nyugati felén, különösen az Alpokalján és a Mura–Dráva mentén valószínű, akár 20 milliméternél is több eshet.

Másutt kevesebb, de helyenként így is jelentősebb mennyiség gyűlhet össze.

Hűvös, esős kezdet után száraz napok várnak

Hétfőn többfelé eshet, a Dunántúlon viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul, a keleti határvidéken lesz a legmelegebb – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Keddtől a front elhagyja térségünket, és száraz, nyugodt idő következik. Hajnalban helyenként gyenge fagyra is számítani kell, napközben 12–17 fok körüli maximumokkal.

Szerda hajnalra nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződhet, amelyek néhol lassabban oszlanak fel, utána derült, napos idő várható csapadék nélkül. A déli szél többnyire gyenge marad, de a Rábától nyugatra élénk lesz a légmozgás. A minimum mínusz 2 és plusz 4, a csúcsérték általában 12 és 17 fok között valószínű.

Budapest, 2019. december 9. Sétáló kutya ködös téli reggelen a Vérmező parkjában.
Fotó: Jászai Csaba

Csütörtök hajnalra nagyobb területen köd képződhet, amely keleten néhol lassabban oszlik fel. Ezt követően, illetve másutt derült vagy gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de a Rábától nyugatra élénk lesz a szél. A minimum mínusz 2 és plusz 4, a csúcsérték általában 12 és 17 fok között valószínű.

Péntek virradóra is nagyobb területen köd képződhet, amely néhol csak lassabban vagy egyáltalán nem oszlik fel, utána derült vagy gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5, kora délután általában 12 és 17 fok valószínű, de a tartósabban borult tájakon több fokkal hidegebb lesz.

Szombaton és vasárnap is hasonlóan alakul az időjárás: hajnalra nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződhet, amely néhol csak lassabban vagy egyáltalán nem oszlik fel, utána derült vagy gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. 

A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 3 és plusz 4, kora délután általában 11 és 16 fok valószínű, de a tartósabban borult tájakon több fokkal hidegebb lesz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Czinege Melinda)

               
       
       
       

