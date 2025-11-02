időjáráshőmérsékleteső

Szokatlanul meleg idővel ér véget a hét

Aztán érkezik az eső.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 8:03
Fotó: MTVA/Róka László
A hét utolsó napján az ország legtöbb pontján változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri a napsütést, ugyanakkor helyenként csak lassan zsugorodik az éjszaka képződött rétegfelhőzet. Késő estétől pedig frontális felhőzet érkezik, ebből északon, északnyugaton már eső, zápor is előfordulhat. A déli szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet – közölte a HungaroMet.

Budapest, 2015. november 30. Felhõk Budapest felett a Margit hídról fényképezve 2015. november 30-án. MTI Fotó: Mohai Balázs
Fotó: MTI/Mohai Balázs

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között várható,

de a tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 9, 15 fok közé hűl le a levegő.

Éjszaka a Dunántúlon fokozatosan beborul az ég, és ott többfelé várható eső, zápor. A keleti országrészben is erősen megnövekszik a felhőzet, de a Tiszántúlon még reggel is vékony marad a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de északkeleten helyenként ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Hétfő reggel a Duna–Tisza közén, illetve északkeleten alakulhat ki helyenként csapadék. A délnyugati szél északnyugatira fordul, és megerősödik. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű.

Hétfő éjjel keleten rétegfelhőzet képződhet, amely kedden napközben lassan szakadozik, utána viszont nagyrészt derült, napos idő várható, csapadékra nem számíthatunk. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban –1, +8, kora délután 12, 16 fok között várható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

