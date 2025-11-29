Kaszás Nikolett után érte is aggódhatnak a budapestiek

A képen látható, 2010-ben született lány november 17-én távozott budapesti, XV. kerületi otthonából, azóta nem adott magáról életjelet az Origo.hu információi szerint. Családja mellett már a rendőrök is keresik a Kaszás Nikoletthez hasonlító, eltűnt gyereket, akinek közzétették a fényképét és személyleírását a hatóság hivatalos felületén abban bízva, hogy valaki felismeri és információkkal tudja őket ellátni.

Kaszás Nikolett után most érte aggódhatunk: Pataki-Nagy Zoé november 17-én, hétfőn tűnt el Budapesten Fotó: Police.hu

A 15 éves kamasz körülbelül 170 centiméter magas, kék szeme, hosszú, vállig érő haja és frufruja van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki tud valamit a gyerek tartózkodási helyéről, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Kaszás Nikolettet megtalálták

A berettyói csónakbalesetben eltűnt debreceni doktoranduszt megtalálták, igaz, őt holtan, arról a matematikatanárról viszont, aki ugyanott tűnt el, ahol Kaszás Nikolett szeptember 7-én, még nem érkezett ilyen hír. De egy nagyon fontos dolog már kiderült Miklovicz Andrásról, kattintson ide, ha kíváncsi rá, micsoda. A 27 éves Kaszás Nikolett holttestére óriási összefogással szeptember 28-án bukkantak rá, pontosan ezen a helyen: kattintson és nézze meg!

Kaszás Nikolett rejtélyes halála hivatalosan lezáratlan a nyilvánosság előtt. A kutató-mentő szakember viszont elmondta, hogy nem történhetett más, csakis egyvalami: Kaszás Nikolett öngyilkos lett. Kattintson ide, ha kíváncsi rá, miből gondolja így!

Október utolsó napján túrázni indult, a hétvégén holtan került elő Csetényiné Németh Éva Ilona. Annyian aggódtak érte, mint a Pilisben elveszett Kaszás Nikolettért szeptemberben. Egy 31 éves nő is eltűnt, ő november 16-án este indult el valahová a makói otthonából, és azóta nem adott magáról életjelet. Rejtély, hol lehet Vajka Krisztina.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!