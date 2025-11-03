Kétszáz éves a Magyar Tudományos Akadémia, ünnepi programokkal készül az intézmény + videó

Kétszáz éve, 1825. november 3-án ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlésen Széchenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot a Magyar Tudós Társaság, vagyis a mai Magyar Tudományos Akadémia megalapítására.

A hazai tudós társaság eszméje a 18. századtól jelen volt a magyar szellemi életben: a gondolatot az evangélikus polihisztor, Bél Mátyás, majd a tudós erdélyi lelkipásztor Bod Péter vetette fel, 1781-ben pedig a testőr-író Bessenyei György Egy Magyar Társaság iránt való jámbor szándék című munkájában indítványozta létrehozását. Munkáját bemutatta II. Józsefnek is, de a birodalma központosításán fáradozó kalapos király azt elutasította. Bessenyei munkáját József halála után, 1790-ben adta ki a nyelvész Révai Miklós, aki latin nyelven részletesen ki is dolgozta a tudós társulat tervét, emlékeztet az MTI.

Révai az ajánlott tagok névsorát is benyújtotta a nádornak és a Helytartótanácsnak, de az előterjesztés a tanügyi bizottsághoz kerülve eltemetődött. Az akadémia gondolata az 1807. évi országgyűlésen ismét felmerült, de pénz hiányában félretették, a kérdés az újabb és újabb diétákra hagyományozódott.

Fordulat csak az 1825-ös pozsonyi országgyűlésen következett be, amikor november 3-án Felsőbüki Nagy Pál szóba hozta a tudós társaság ügyét. Szenvedélyes beszéde, amelynek végén azt mondta, ide is három dolog kell, mint a háborúhoz: pénz, pénz és pénz, nagy zajongást keltett.

A zajongás közepette szót kért egy fiatal huszárkapitány, Széchenyi István gróf, aki azt mondta: „Nekem itt szavam nincs, az országnak nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok, és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá... Nem azért teszem ezt, hogy vivátokat kapjak érte, nem is azért, hogy másokat hasonló tettre tüzeljek. Ezt nem mindenki teheti úgy, mint én. Én nőtlen ember és katona vagyok.”

Széchenyi szavait csend, majd lelkesülés követte, a mintegy hatvanezer forintra tehető felajánlása mellett Vay Ábrahám nyolcezer, Andrássy György gróf tízezer, Károlyi György gróf negyvenezer forintot ajánlott fel a nemes célra.

A négy alapítóhoz hamarosan további főrendek csatlakoztak, a magyarul is tudó József nádor tízezer forinttal, Teleki József 30 ezer kötetből álló családi könyvtárával járult hozzá az Akadémiai Könyvtár létrehozásához. Az anyagi alapok biztosítása után fogadta el az országgyűlés az 1827. évi XI. törvénycikket a hazai nyelv művelésére fölállítandó tudós társaságról vagy magyar akadémiáról, amelyet I. Ferenc is jóváhagyott.