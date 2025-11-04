Kocsis Máté: Magyar Péter tette mocskossá a közbeszédet

– Nagyon pofátlan dolog, hogy pont Magyar Péter hivatkozik a tisztább közbeszédre – közölte Kocsis Máté a Facebook-oldalán megosztott videójában.
A Fidesz frakcióvezetője leszögezte, hogy
ha van valaki, aki eldurvította, mocskossá és közönségessé tette a közbeszédet, az éppen Magyar Péter.
– Ő az egyszemélyes felelőse annak a közbeszéd-állapotnak, ami mára kialakult – hangsúlyozta a politikus. Hozzátette:
– Soha nem volt a politika egyébként egy úrias világ, mindig durva volt, de hogy valaki egy operatőrt, egy szerkesztőt, egy újságírónőt a legdurvább, legszélsőségesebb jelzőkkel aláz meg és verbálisan lincseltet meg egy rendezvényen, arra nem tudok példát mondani, sem a régi szocik részéről, sem a Momentum részéről
– közölte Kocsis Máté.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: NurPhoto/NurPhoto via AFP/Balint Szentgallay)