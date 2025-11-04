Magyar PéterközbeszédKocsis MátéTisza Párt

Kocsis Máté: Magyar Péter tette mocskossá a közbeszédet

– Nagyon pofátlan dolog, hogy pont Magyar Péter hivatkozik a tisztább közbeszédre – mondta Kocsis Máté egy Facebook-videójában. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnöke egyszemélyes felelőse annak a közbeszéd-állapotnak, ami mára kialakult.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 17:16
Magyar Péter Forrás: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nagyon pofátlan dolog, hogy pont Magyar Péter hivatkozik a tisztább közbeszédre – közölte Kocsis Máté a Facebook-oldalán megosztott videójában

Szob, 2025. április 29. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt Szobon 2025. április 29-én. MTI/Purger Tamás
Kocsis Máté. Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fidesz frakcióvezetője leszögezte, hogy

ha van valaki, aki eldurvította, mocskossá és közönségessé tette a közbeszédet, az éppen Magyar Péter. 

– Ő az egyszemélyes felelőse annak a közbeszéd-állapotnak, ami mára kialakult – hangsúlyozta a politikus. Hozzátette: 

– Soha nem volt a politika egyébként egy úrias világ, mindig durva volt, de hogy valaki egy operatőrt, egy szerkesztőt, egy újságírónőt a legdurvább, legszélsőségesebb jelzőkkel aláz meg és verbálisan lincseltet meg egy rendezvényen, arra nem tudok példát mondani, sem a régi szocik részéről, sem a Momentum részéről

– közölte Kocsis Máté.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: NurPhoto/NurPhoto via AFP/Balint Szentgallay)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu