Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Dobrev KláraDKMagyar Péter

Dobrev Klára is bevitt egy ütést Magyar Péternek, oda, ahol a legjobban fáj neki

A DK vezére odaszúrt Magyar Péternek, miután tovább késhet a Tisza Párt jelöltjeinek a bemutatása. Eközben Barabás Richárd és Cseh Katalin szervezkedése is Magyar Péter tétlenségét igyekezhet kihasználni.

2025. 11. 13. 16:09
Fotó: Máté Krisztián
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a közösségi oldalán kritizálta Magyar Pétert. A DK vezére azért ment neki Magyarnak, mert úgy hallotta, hogy elmarad a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek a tervezett bemutatása, az egészet határozatlan időre elhalasztják. Dobrev ironikusan megjegyezte, hogy reméli, ez nem igaz, mert nagyon örülne, ha a DK után végre a Tisza is megnevezné a 106 parlamenti képviselőjelöltjét.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke
Dobrev Klára (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Mert akkor megkezdődhetne egy normális, a választókat tisztelő, programalapú verseny

– tette hozzá a DK elnöke.

Egyre nagyobb a nyomás Magyar Péteren, hogy nevezze meg a pártja jelöltjeit, a tétlenséget pedig a régi baloldali szereplők próbálják kihasználni. A DK mellett mások is szervezkednek, ugyanis Humanisták néven új alakulatot indított Barabás Richárd, a Párbeszéd és Cseh Katalin, a Momentum politikusai. 

Mint arról lapunk is beszámolt, Barabás Richárd hétfőn bejelentette: a Párbeszédtől külön, egy új politikai formációval indulna el a 2026-os országgyűlési választásokon. A vállaltan homoszexuális politikus azonban elismerte: nem szeretne a Tisza Párt kihívója lenni, hanem kiegészítené Magyar Péterék esetleges kormányát. 

A Tisza Párt elnöke hamar reagált a hírre, és nyomatékosította, nincs elragadtatva a bejelentéstől. 

Magyar Péter inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban. Azt ecsetelte, az új balliberális pártot a Fidesz–KDNP rendelte meg, hogy lenyessen néhány százalékot tőlük a jövő évi választásokon. Barabás Richárd és Cseh Katalin új projektje két tűz közé került, egyelőre úgy tűnik, senki sem nyitott a vele való együttműködésre.

Az Ellenpont cikke szerint a választás előtti mozgolódásokat azzal lehet magyarázni, hogy egyre többen készülnek arra, hogy Magyar Péter helyett végül Karácsony Gergely lesz a baloldal miniszterelnök-jelöltje, és Cseh Katalinék új pártja a vezetőváltásnak, Karácsony újabb színre lépésének ágyaz meg. Ezt erősíti, hogy Magyar Péter is Karácsony Gergelyt sejti a szervezkedés hátterében.

Borítókép: Magyar Péter (Máté Krisztián)

 

