Tisza-szigetekBátonyterenyutcafórumbalhé

Megfutamodott Magyar Péter

Hatalmas kudarcot vallott Magyar Péter országjárása. A politikus bátonyterenyei fóruma csúfos kudarcot vallott, ezért a Tisza Párt elnöke betegségre hivatkozva igyekezett egérutat nyerni.

Munkatársunktól
2025. 11. 12. 17:24
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)
– Mindössze a fővárosi tiszások lelkesedésén, és az utazások hatékony szervezésén múlott, hogy Magyar Péter Bátonyterenyén tartott utcafóruma nem fulladt teljes kudarcba – mondta el lapunknak egy, a Tisza-szigetek koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó személy. Az informátor állítása szerint helyiek alig voltak a fórumon, ezen pedig még Magyar Pétert is megdöbbentette. 

Tisza Párt, Magyar Péter, háború, Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: HírTV

Gyakorlatilag teljesen sikertelen volt az újabb országjárás első állomása, ezt maga Magyar Péter is kénytelen volt belátni

 – jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, a helyi Tisza-szigetek pedig teljes kudarcot vallottak, az esemény szervezése és a mozgósítás sem sikerült nekik önállóan. Ez az eset arculcsapás volt minden tekintetben Magyar Péternek, aki ezek után betegségre hivatkozva gyorsan eltűnt a nyilvánosság elől, így megúszva egy újabb utcafórumot – emelte ki az informátor. Hozzátette, mindeközben a Tisza elnöksége lázas ötletelést folytat, hogy miként lehetne kibillenteni a pártot a jelenlegi lehetetlen helyzetből. 

 Nyilvánvaló, hogy egy-két esettől eltekintve, nem lehet még hónapokig kocsikázó budapesti tiszásokra alapozni a kampányt, ez mindenki számára nyilvánvaló

 – tette hozzá az informátor. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, újabb fokozatba kapcsolt a Tisza Párt elnöke, a fővárosi Tisza-szigetek segítségével. Magyar Péter ugyanis a digitális polgári körök szombaton, Győrben tartandó találkozójára szervezte rá újabb eseményét. Lapunk információi szerint Budapestről, egészen pontosan a budapesti Tisza-szigetekből fogják kocsikkal, illetve kisbuszokkal vidékre szállítani Magyar Péter rendezvényeire a demonstrálókat. A Magyar Nemzet úgy tudja, az ehhez szükséges emberi erő megszervezése már hétfőn megkezdődött a szigetek koordinátorainak értesítésével.

Egyértelmű cél, hogy Magyar Péter minden településen megnyerje a számháborút, vagyis több embert tudjon a rendezvényén felmutatni, mint amennyien a digitális polgári körök találkozóin lesznek. Ehhez pedig minden eszközt bevet a Tisza Párt elnöke. Azért van szükség a budapesti aktivistákra, mert probléma, hogy több településen a Tisza-szigetek nem képesek erődemonstrációra. Van, ahol kevés tagja van a szigetnek, van, ahol inaktív a tagság.

A Tisza-sziget-tagok emellett Magyar Péterrel karöltve megpróbálnak majd bejutni, és balhét okozni a digitális polgári körök minden rendezvényén, szabotálva azokat.

Mint arról már beszámoltunk, a nemzeti ünnep után elfogytak Magyar Péter ötletei. Lapunk forrásai szerint ezért a Tisza Párt elnöke úgy döntött, hergelésbe és számháborúzásba kezd, és követi a digitális polgári körök rendezvényeit, mindenhol a balhét keresve.

A Tisza Párt elnöksége újabb országjárásba akart kezdeni október 23. után, ám a legutóbbi sorozat végére belátták, hogy ennek nincs jövője. Ugyanakkor új ötlete nincs sem Magyar Péternek, sem pedig az alelnököknek

 – mondta el lapunknak a Tisza Párt elnökségével dolgozó informátorunk. Kiemelte: nagyon jól jött Magyar Péternek a digitális polgári körök országjárása, ugyanis erre rátelepedve a hírekben tudja magát tartani.

Forrásunk szerint a Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a DPK-találkozók vagy kudarcba fulladjanak, vagy pedig minél nagyobb balhé kerekedjen körülöttük, ezzel Magyar Péterre irányítva a figyelmet.

Péter minden településen ott lesz, ahol a Fidesz is találkozót tart. Minden eseményből számháborút csinál, már szervezik azt is, hogy melyik településekre honnan fognak tiszásokat vinni tömeget csinálni. Be akarnak jutni a polgári körök rendezvényeire is, hogy szabotálják azokat, majd pedig erről is posztolni lehessen

 – jelentette ki a forrásunk.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

