Megfutamodott Magyar Péter

Amint arról már korábban beszámoltunk, újabb fokozatba kapcsolt a Tisza Párt elnöke, a fővárosi Tisza-szigetek segítségével. Magyar Péter ugyanis a digitális polgári körök szombaton, Győrben tartandó találkozójára szervezte rá újabb eseményét. Lapunk információi szerint Budapestről, egészen pontosan a budapesti Tisza-szigetekből fogják kocsikkal, illetve kisbuszokkal vidékre szállítani Magyar Péter rendezvényeire a demonstrálókat. A Magyar Nemzet úgy tudja, az ehhez szükséges emberi erő megszervezése már hétfőn megkezdődött a szigetek koordinátorainak értesítésével.

Egyértelmű cél, hogy Magyar Péter minden településen megnyerje a számháborút, vagyis több embert tudjon a rendezvényén felmutatni, mint amennyien a digitális polgári körök találkozóin lesznek. Ehhez pedig minden eszközt bevet a Tisza Párt elnöke. Azért van szükség a budapesti aktivistákra, mert probléma, hogy több településen a Tisza-szigetek nem képesek erődemonstrációra. Van, ahol kevés tagja van a szigetnek, van, ahol inaktív a tagság.

A Tisza-sziget-tagok emellett Magyar Péterrel karöltve megpróbálnak majd bejutni, és balhét okozni a digitális polgári körök minden rendezvényén, szabotálva azokat.

Mint arról már beszámoltunk, a nemzeti ünnep után elfogytak Magyar Péter ötletei. Lapunk forrásai szerint ezért a Tisza Párt elnöke úgy döntött, hergelésbe és számháborúzásba kezd, és követi a digitális polgári körök rendezvényeit, mindenhol a balhét keresve.

A Tisza Párt elnöksége újabb országjárásba akart kezdeni október 23. után, ám a legutóbbi sorozat végére belátták, hogy ennek nincs jövője. Ugyanakkor új ötlete nincs sem Magyar Péternek, sem pedig az alelnököknek

– mondta el lapunknak a Tisza Párt elnökségével dolgozó informátorunk. Kiemelte: nagyon jól jött Magyar Péternek a digitális polgári körök országjárása, ugyanis erre rátelepedve a hírekben tudja magát tartani.