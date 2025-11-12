Megfutamodott Magyar Péter

– Mindössze a fővárosi tiszások lelkesedésén, és az utazások hatékony szervezésén múlott, hogy Magyar Péter Bátonyterenyén tartott utcafóruma nem fulladt teljes kudarcba – mondta el lapunknak egy, a Tisza-szigetek koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó személy. Az informátor állítása szerint helyiek alig voltak a fórumon, ezen pedig még Magyar Pétert is megdöbbentette.
Gyakorlatilag teljesen sikertelen volt az újabb országjárás első állomása, ezt maga Magyar Péter is kénytelen volt belátni
– jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, a helyi Tisza-szigetek pedig teljes kudarcot vallottak, az esemény szervezése és a mozgósítás sem sikerült nekik önállóan. Ez az eset arculcsapás volt minden tekintetben Magyar Péternek, aki ezek után betegségre hivatkozva gyorsan eltűnt a nyilvánosság elől, így megúszva egy újabb utcafórumot – emelte ki az informátor. Hozzátette, mindeközben a Tisza elnöksége lázas ötletelést folytat, hogy miként lehetne kibillenteni a pártot a jelenlegi lehetetlen helyzetből.
Nyilvánvaló, hogy egy-két esettől eltekintve, nem lehet még hónapokig kocsikázó budapesti tiszásokra alapozni a kampányt, ez mindenki számára nyilvánvaló
– tette hozzá az informátor.