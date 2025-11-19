Menczer Tamás: Ha a tiszás bábfiguráknak lehetőségük lenne rá, berántanák és Ukrajnába küldenék meghalni a magyarokat

A kormánypártok kommunikációs igazgatója közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt vezetői, Brüsszel utasítását követve magyar katonákat küldenének Ukrajnába harcolni.
Menczer Tamás videójában emlékeztetett, Ruszin-Szendi Romulusz korábban kijelentette, „ha baj van, berántunk mindenkit”.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy lakossági fórumon négy pontban foglalta össze a kirakós darabjait arra az esetre, ha a Tisza Párt kerülne kormányra:
- Ukrajna folytatja a háborút.
- Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.
- Akkor Brüsszel fogja azt mondani, hogy baj van, mert „azt nem Ruszin-Szendi vagy Magyar Péter dönti el, hanem Weber és Ursula von der Leyen” – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
- Ha a tiszás bábfiguráknak lehetőségük lenne rá, berántanának mindenkit, és elküldenék a magyar katonákat Ukrajnába harcolni és meghalni – tette hozzá.
Ez a helyzet. Ezzel természetesen mi teljesen szembemegyünk, teljes mértékben elutasítjuk a háborút is és minden ilyen elképzelést
– jelentette ki határozottan Menczer Tamás.
