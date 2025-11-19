Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Menczer TamásháborúMagyar Péter

Menczer Tamás: Ha a tiszás bábfiguráknak lehetőségük lenne rá, berántanák és Ukrajnába küldenék meghalni a magyarokat

A kormánypártok kommunikációs igazgatója közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz, Brüsszel utasítását követve a magyar katonákat elküldené Ukrajnába harcolni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 19. 16:59
A kormánypártok kommunikációs igazgatója közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt vezetői, Brüsszel utasítását követve magyar katonákat küldenének Ukrajnába harcolni.

Sajószentpéter, 2025. november 12. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának sajószentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. november 12-én. MTI/Vajda János
Menczer Tamás (Fotó: MTI/Vajda János)

Menczer Tamás videójában emlékeztetett, Ruszin-Szendi Romulusz korábban kijelentette, „ha baj van, berántunk mindenkit”.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy lakossági fórumon négy pontban foglalta össze a kirakós darabjait arra az esetre, ha a Tisza Párt kerülne kormányra: 

  1. Ukrajna folytatja a háborút. 
  2. Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.
  3. Akkor Brüsszel fogja azt mondani, hogy baj van, mert „azt nem Ruszin-Szendi vagy Magyar Péter dönti el, hanem Weber és Ursula von der Leyen” – hangsúlyozta a kormánypárti politikus. 
  4. Ha a tiszás bábfiguráknak lehetőségük lenne rá, berántanának mindenkit, és elküldenék a magyar katonákat Ukrajnába harcolni és meghalni – tette hozzá. 

Ez a helyzet. Ezzel természetesen mi teljesen szembemegyünk, teljes mértékben elutasítjuk a háborút is és minden ilyen elképzelést

– jelentette ki határozottan Menczer Tamás.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter Nagyváradon (Fotó: MW/Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

