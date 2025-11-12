Vége van: Cseh Katalin megpróbált túlélni, kizárták a Momentumból

A Momentum elnöksége a mai ülésén úgy döntött, hogy kizárja a pártból Cseh Katalint, és visszakéri tőle a parlamenti mandátumát – írja a Facebook-oldalán a párt.

Cseh Katalin nem állt be Magyar Péter mögé, ezért kizárták a Momentumból

Mint kifejtik, a döntésre azért került sor, mert Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembemenve ezzel csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét. A mandátumát azért kérték vissza, mert a Momentum minden erőforrását a kormányváltásra kívánja fordítani. Ismert ugyanis, hogy

a Momentum nem indul 2026-ban, hogy ezzel megnöveljék Magyar Péter győzelmi esélyeit. Cseh Katalin pedig, úgy tűnik, nem akarta tétlenül nézni, hogy Magyar Péterék elveszik a parlamenti helyét.

Mint megírtuk: csatlakozik a Barabás Richárd által bejelentett új politikai mozgalomhoz Cseh Katalin. A momentumos politikus egy Facebook-videóban tette meg a bejelentést, amelyet azzal indokolt, hogy szerinte a magyar politikában túl sok a tesztoszteron és túl kevés az emberség, ezen pedig változtatni kell. Az is kiderült, a nevük Humanisták, a pártszínük pedig a rózsaszín lesz.

Magyar Péter nem repesett az örömtől a Momentum akciója láttán

Mint arról lapunk is beszámolt, Barabás Richárd hétfőn bejelentette: a Párbeszédtől külön, egy új politikai formációval indulna el a 2026-os országgyűlési választásokon. A vállaltan homoszexuális politikus azonban elismerte: nem szeretne a Tisza Párt kihívója lenni, hanem kiegészítené Magyar Péterék esetleges kormányát.

Magyar Péter inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban. Fotó: Havran Zoltán

A Tisza Párt elnöke hamar reagált a hírre, és nyomatékosította, nincs elragadtatva a bejelentéstől. Magyar Péter inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban. Azt ecsetelte, az új balliberális pártot a Fidesz–KDNP rendelte meg, hogy lenyessen néhány százalékot tőlük a jövő évi választásokon. Barabás Richárd és Cseh Katalin új projektje két tűz közé került, egyelőre úgy tűnik, senki sem nyitott a vele való együttműködésre.

Borítókép: Cseh Katalin (Fotó: Hatlaczki Balázs)