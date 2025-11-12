Cseh KatalintBarabás RichárdHumanistaMagyar Péter

Vége van: Cseh Katalin megpróbált túlélni, kizárták a Momentumból

A Momentum elnöksége kizárta a pártból Cseh Katalint, és visszakéri tőle a parlamenti mandátumát. A döntés indoka, hogy Cseh nyíltan jelezte: egy másik párt, a Barabás Richárd által alapított Humanisták színeiben indul a 2026-os választáson. A Momentum szerint ezzel szembement a párt politikájával, amely minden erejét a kormányváltásra akarja fordítani (a Momentum Magyar Péter esélyei miatt nem indul 2026-ban). Cseh szerint viszont változásra és emberségre van szükség a politikában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 14:16
Cseh Katalin, Magyar Péter, Tisza Párt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Momentum elnöksége a mai ülésén úgy döntött, hogy kizárja a pártból Cseh Katalint, és visszakéri tőle a parlamenti mandátumát – írja a Facebook-oldalán a párt.

Cseh Katalin nem állt be Magyar Péter mögé, ezért kizárták a Momentumból.
Cseh Katalin nem állt be Magyar Péter mögé, ezért kizárták a Momentumból

Mint kifejtik, a döntésre azért került sor, mert Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembemenve ezzel csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét. A mandátumát azért kérték vissza, mert a Momentum minden erőforrását a kormányváltásra kívánja fordítani. Ismert ugyanis, hogy 

a Momentum nem indul 2026-ban, hogy ezzel megnöveljék Magyar Péter győzelmi esélyeit. Cseh Katalin pedig, úgy tűnik, nem akarta tétlenül nézni, hogy Magyar Péterék elveszik a parlamenti helyét.

Mint megírtuk: csatlakozik a Barabás Richárd által bejelentett új politikai mozgalomhoz Cseh Katalin. A momentumos politikus egy Facebook-videóban tette meg a bejelentést, amelyet azzal indokolt, hogy szerinte a magyar politikában túl sok a tesztoszteron és túl kevés az emberség, ezen pedig változtatni kell. Az is kiderült, a nevük Humanisták, a pártszínük pedig a rózsaszín lesz. 

 

Magyar Péter nem repesett az örömtől a Momentum akciója láttán

Mint arról lapunk is beszámolt, Barabás Richárd hétfőn bejelentette: a Párbeszédtől külön, egy új politikai formációval indulna el a 2026-os országgyűlési választásokon. A vállaltan homoszexuális politikus azonban elismerte: nem szeretne a Tisza Párt kihívója lenni, hanem kiegészítené Magyar Péterék esetleges kormányát. 

Magyar Péter inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban. Fotó: Havran Zoltán

A Tisza Párt elnöke hamar reagált a hírre, és nyomatékosította, nincs elragadtatva a bejelentéstől. Magyar Péter inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban. Azt ecsetelte, az új balliberális pártot a Fidesz–KDNP rendelte meg, hogy lenyessen néhány százalékot tőlük a jövő évi választásokon. Barabás Richárd és Cseh Katalin új projektje két tűz közé került, egyelőre úgy tűnik, senki sem nyitott a vele való együttműködésre.

 

Borítókép: Cseh Katalin (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.