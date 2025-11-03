blikkfőszerkesztőmédia

Nagy átalakulások a Blikknél, távozik a főszerkesztő

Jelentős átalakulások történnek Magyarország egyik legnagyobb bulvárlapjánál, a Blikknél. Nagy István Zsolt átadja főszerkesztői székét Kolossváry Balázsnak, és távozik Szigeti Péter, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetője is.

Magyar Nemzet
Forrás: Médiapiac2025. 11. 03. 16:11
Távozik a Blikk éléről Nagy Iván Zsolt főszerkesztő, vele együtt pedig Szigeti Péter, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetője is – hívta fel a figyelmet a Médiapiac. A hírportál azt írta, november 4-től Kolossváry Balázs veszi át a Blikk irányítását. 

Kolossvárynak már van tapasztalata a lap vezetésében, ugyanis 2014-től, majd később, 2020-tól 2025 áprilisáig irányította a szerkesztőség munkáját. 

A főszerkesztőváltásban és Szigeti Péter távozásában szerepet játszhat, hogy október 31-én bejelentették: többek között a Blikket, a Kiskegyedet és a Glamourt is kiadó, eddig a svájci Ringier tulajdonában lévő Ringier Hungary Kft. egyedüli tulajdonosa az Indamedia Network Zrt. lett.

Borítókép: A Blikk logója (Forrás: Facebook)


