Nagy átalakulások a Blikknél, távozik a főszerkesztő

Távozik a Blikk éléről Nagy Iván Zsolt főszerkesztő, vele együtt pedig Szigeti Péter, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetője is – hívta fel a figyelmet a Médiapiac. A hírportál azt írta, november 4-től Kolossváry Balázs veszi át a Blikk irányítását.

Kolossvárynak már van tapasztalata a lap vezetésében, ugyanis 2014-től, majd később, 2020-tól 2025 áprilisáig irányította a szerkesztőség munkáját.

A főszerkesztőváltásban és Szigeti Péter távozásában szerepet játszhat, hogy október 31-én bejelentették: többek között a Blikket, a Kiskegyedet és a Glamourt is kiadó, eddig a svájci Ringier tulajdonában lévő Ringier Hungary Kft. egyedüli tulajdonosa az Indamedia Network Zrt. lett.