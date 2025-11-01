Németh Balázs: Új műsorokkal és idősávokkal bővül a „kockás” stúdió

Novembertől bővül és még nagyobb szerepet kap a napi politikai kommunikációban a Harcosok órája műsorból ismert „kockás” stúdió – erről Németh Balázs számolt be közösségi oldalán. A Józan ész névre átkeresztelt YouTube-csatorna új műsorokkal, bővített tartalommal és több idősávban várja a nézőket.

Hétfőtől csütörtökig reggelente 7.30-tól továbbra is vezető politikusok lesznek a vendégei Az igazság órája című műsornak, péntekenként pedig Igazság órája extra címmel új formátum indul.

A délutáni sávban Bende Balázs vezeti Az igazság nyomában című műsort, amelyben szakértőkkel értékeli az aktuális bel- és külpolitikai eseményeket. A stábhoz új műsorvezetőként Ibolya Csenge is csatlakozik, aki a nemzeti oldal meghatározó szereplőivel készít beszélgetéseket.

Németh Balázs bejegyzésében hangsúlyozta: az elmúlt három hónapban a reggeli élő műsorban elhangzott nyilatkozatok több ezer cikkben, tévés és rádiós tudósításban köszöntek vissza, és meghatározták a napi politikai hírfolyamot.

Nem véletlen, hogy az ellenzéki portálok is velünk ébrednek

– jegyezte meg.

A Józan ész csatorna hétfő reggel újra élőben jelentkezik: Az igazság órája című műsorban „elmondják az igazságot és leleplezik az álhíreket”.