Németh BalázsHarcosok órájaIgazság nyomábanJózan Ész

Németh Balázs: Új műsorokkal és idősávokkal bővül a „kockás” stúdió

Németh Balázs bejelentette, hogy novembertől új műsorokkal, több idősávban és bővített tartalommal jelentkezik a Józan ész YouTube-csatorna. A „kockás” stúdió a napi politikai kommunikáció egyik meghatározó platformjává vált, most pedig új műsorokat is rögzítenek majd itt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 21:32
Németh Balázs Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Novembertől bővül és még nagyobb szerepet kap a napi politikai kommunikációban a Harcosok órája műsorból ismert „kockás” stúdió – erről Németh Balázs számolt be közösségi oldalán. A Józan ész névre átkeresztelt YouTube-csatorna új műsorokkal, bővített tartalommal és több idősávban várja a nézőket.

Hétfőtől csütörtökig reggelente 7.30-tól továbbra is vezető politikusok lesznek a vendégei Az igazság órája című műsornak, péntekenként pedig Igazság órája extra címmel új formátum indul.

A délutáni sávban Bende Balázs vezeti Az igazság nyomában című műsort, amelyben szakértőkkel értékeli az aktuális bel- és külpolitikai eseményeket. A stábhoz új műsorvezetőként Ibolya Csenge is csatlakozik, aki a nemzeti oldal meghatározó szereplőivel készít beszélgetéseket.

Németh Balázs bejegyzésében hangsúlyozta: az elmúlt három hónapban a reggeli élő műsorban elhangzott nyilatkozatok több ezer cikkben, tévés és rádiós tudósításban köszöntek vissza, és meghatározták a napi politikai hírfolyamot.

Nem véletlen, hogy az ellenzéki portálok is velünk ébrednek

– jegyezte meg.

A Józan ész csatorna hétfő reggel újra élőben jelentkezik: Az igazság órája című műsorban „elmondják az igazságot és leleplezik az álhíreket”.

Borítókép: Németh Balázs (Forrás: Facebook) 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekműkorcsolya

Itt tartunk, a műkorcsolya is szétrohad

Bayer Zsolt avatarja

De szép lesz, amikor két drag queen fog „táncolni” a jégen…!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu