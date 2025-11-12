Nyolcan utaztak a személyautóban Zalában, de a rendőrök szerint nem ez volt a legfőbb gond, így a sofőrt azóta is keresik

Nyolcan utaztak az autóban, amit egy embercsempész vezetett, és amelyik a rendőrök elől menekülve felborult kedd este Zalában – közölte a rendőrség szerdán a Police.hu oldalon.
Rigyácon akartak ellenőrizni a járőrök egy brit rendszámú autót, a sofőr azonban nem állt meg. A jármű lesodródott az úttestről, majd a vízelvezető árokba hajtott, és felborult. A sofőr kiugrott a kocsiból, és elmenekült a helyszínről, a rendőrök nagy erőkkel keresik.
A kocsiban további hét, magát pakisztáni állampolgárnak valló férfi utazott, az első vizsgálatok szerint közülük hárman könnyebben megsérültek, a mentők kórházba vitték őket.
A külföldiek nem tudták igazolni jogszerű magyarországi tartózkodásukat, ezért a rendőrök a jogszabályoknak megfelelően intézkedtek az illegális migránsok visszakíséréséről az ideiglenes biztonsági határzárhoz, az ügyben pedig embercsempészés miatt büntetőeljárás is indult.
