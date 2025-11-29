Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Nemzeti konzultációHáborúellenes gyűlésNéző László

Orbán Viktor: Megérkezett a Moszkva–Nyíregyháza járat + videó

A nemzeti konzultáción és a háborúellenes aláírásgyűjtésen túl folytatódik a háborúellenes gyűlés, amelynek szombati helyszíne Nyíregyháza.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 13:48
A nemzeti konzultáción és a háborúellenes aláírásgyűjtésen túl folytatódik a háborúellenes gyűlés, amelynek szombati helyszíne Nyíregyháza, ahol Orbán Viktor úgy fogalmazott, megérkezett a városba a Moszkva–Nyíregyháza járat. Nem mellékesen Magyar Péter is rászervezett az eseményre, a Tisza Párt szimpatizánsainak tart fórumot a Szabolcs-Szatmár- Bereg vármegyei megyeszékhelyen. 

Hogy mi a jelentősége a Fidesz gyűlésének és kiüresedett-e a Tisza mozgósítása, ezt elemezte a Rapidban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője. 

 

