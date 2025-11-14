Bruttó 640 ezret kereshet kezdő óvodai nevelő technikusként, nagy az érdeklődés a képzés iránt

Nagy érdeklődés övezi az új óvodai nevelő technikusi képzést, amely érettségi után közvetlen óvodapedagógusi munkát és bruttó 640 ezer forint körüli kezdő fizetést kínál.

A képzés célja az óvodapedagógus-hiány enyhítése, a végzettek a pedagógus-életpálya szerinti bérezésben részesülnek. Az MKKR 5-ös szintű képzés harminc egyetemi kredit beszámítását is lehetővé teszi, és emelt szintű érettségiként számít a felvételinél.

A kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Technikum a következő tanévtől indítja el a szakot,

amelyre már országos az érdeklődés az ingyenes kollégiumi elhelyezés miatt.

A következő nyílt napot november 21-én tartják.