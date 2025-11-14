óvodai nevelőképzésóvodai közösségóvodai nevelés

Bruttó 640 ezret kereshet kezdő óvodai nevelő technikusként, nagy az érdeklődés a képzés iránt

A képzés célja az óvodapedagógus-hiány enyhítése, a végzettek a pedagógus-életpálya szerinti bérezésben részesülnek.

2025. 11. 14.
Nagy érdeklődés övezi az új óvodai nevelő technikusi képzést, amely érettségi után közvetlen óvodapedagógusi munkát és bruttó 640 ezer forint körüli kezdő fizetést kínál.

A képzés célja az óvodapedagógus-hiány enyhítése, a végzettek a pedagógus-életpálya szerinti bérezésben részesülnek. Az MKKR 5-ös szintű képzés harminc egyetemi kredit beszámítását is lehetővé teszi, és emelt szintű érettségiként számít a felvételinél.

A kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Technikum a következő tanévtől indítja el a szakot,

amelyre már országos az érdeklődés az ingyenes kollégiumi elhelyezés miatt.

A következő nyílt napot november 21-én tartják.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Fejér Megyei Hírlap)

