lmbtqpridepécsTényi István

Vádat emelhetnek a Pécs Pride fő szervezője ellen

Vádemelést javasol a rendőrség a Pécs Pride fő szervezőjével szemben – értesült a Magyar Nemzet. Buzás-Hábel Gézát egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével gyanúsítják.

Munkatársunktól
2025. 11. 06. 15:19
Pécs Pride Forrás: Hatlaczki Balazs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Befejezte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Pécs Pride miatt indult büntetőeljárást – tájékoztatta lapunkat az egyik feljelentő, Tényi István, akinek a nyomozás lezárásáról a hatóság jelzett. A nyomozó hatóság az iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.

Emlékezetes, a törvényi tiltás ellenére is megtartották októberben a Pécs Pride felvonulást. A rendőrség nagy erőkkel biztosította a várost, mivel a Széchenyi téren LMBTQ-aktivisták és külföldi lobbisták is megjelentek, köztük drag queenek.

A rendőrség több embert is igazoltatott, majd később egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt gyanúsítottként hallgatta ki az esemény fő szervezőjét, aki ellen vádemelést javasolnak. Erről az ügyészség fog dönteni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.