Vádat emelhetnek a Pécs Pride fő szervezője ellen

Befejezte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Pécs Pride miatt indult büntetőeljárást – tájékoztatta lapunkat az egyik feljelentő, Tényi István, akinek a nyomozás lezárásáról a hatóság jelzett. A nyomozó hatóság az iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.

Emlékezetes, a törvényi tiltás ellenére is megtartották októberben a Pécs Pride felvonulást. A rendőrség nagy erőkkel biztosította a várost, mivel a Széchenyi téren LMBTQ-aktivisták és külföldi lobbisták is megjelentek, köztük drag queenek.

A rendőrség több embert is igazoltatott, majd később egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt gyanúsítottként hallgatta ki az esemény fő szervezőjét, aki ellen vádemelést javasolnak. Erről az ügyészség fog dönteni.