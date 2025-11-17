bűnügynavhamisítvány

Egy teherautónyi hamis mosószert foglaltak le a pénzügyőrök

Csaknem 1700 liter hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy furgonban, amelyet az M7-es autópályán ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 12:12
Pénzügyőrök az M7-es sztráda Fejér vármegyei szakaszán állítottak meg egy magyar furgont, amely a papírok alapján mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel Forrás: NAV
A furgon mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel – írja a közlemény. A járművet egy vietnámi férfi vezette, aki egyedül utazott; a sofőr azt mondta, hogy 1685 liter mosószert visz, majd átadott a pénzügyőröknek egy fuvarokmányt is az ügyletről.

A járőrök a papírok ellenőrzése után megvizsgálták a rakteret, ahol gyanússá vált, hogy a palackok ugyan megtévesztésig hasonlítanak egy ismert márkájú mosószerre, ám csak hátlapi címkével rendelkeznek.

A pénzügyőrök tételes vizsgálatot tartottak, amelynek során az utastérben, a vezetőülés és a raktér hátuljából 570 címkét és a felragasztásukhoz használandó ragasztóanyagot is megtalálták.

A védjegy tulajdonosának képviselője megerősítette, hogy a termékek és a címkék hamisítványok. A pénzügyőrök összesen 1684 liter hamis mosószert és 570 darab címkét foglaltak le. A jogtulajdonosoknak okozott kár meghaladja a négymillió forintot. A hatóság iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást – áll a közleményben.

