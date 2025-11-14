Donald TrumpOrbán Viktorszankciókpodcast

Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: Lesz néhány szavunk a brüsszeli trükközésekhez + videó

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 10:47

A szankciók kérdésben az amerikai elnök szava számít, nem a bürokratáké – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban adott reggeli interjújában. Mint fogalmazott, megvédtük a rezsicsökkentést, és nem szálltak el az a benzinárak sem. Kifejtette azt is, hogy az amerikai védőpajzs nem egyenlő a baloldal által preferált IMF-hitellel, bármennyire vonnak a kettő között párhuzamot a balliberális oldalon. Az interjúban kitért arra is, hogy Brüsszel miként trükközik az orosz szankciókkal, ugyanis kereskedelempolitikai döntésre keresztelték át, amelynek megakadályozására a vétó nem elég, hanem az egyszerű többség szavazata számít. A migrációval kapcsolatban elmondta, csak azokat engedjük be, akikkel együtt szeretnénk élni, nem azokat, akiket Brüsszel erőltetne ránk. Véleménye szerint a nyugdíjasokat támogató intézkedésekre nem lehet azt mondani, hogy ez egy bőkezű támogatás. Rátért a nevelőszülők támogatására is, mert az a cél, hogy minden magára maradt gyermek jó körülmények között nőjön fel. A Rapid extrában ezeket a témákat is elemezte Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

Mráz Ágoston Sámuel nem vitt papírt és tollat mai elemzőműsorunkba, szerinte neki sokkal egyszerűbb dolga van, mint a miniszterelnöknek volt Rónai Egonnál. A kis viccelődés után komolyra fordította a szót, véleménye szerint a miniszterelnök ma reggeli interjúja arról szólt, hogy Orbán Viktor Amerikában győzelmet aratott, jól érezte magát, hiszen nagyszerű dolgok végére tettek pontot. A hazai kutatások is azt mutatják, Magyarországon tízből hat ember úgy véli, sikeres volt az amerikai út. 

Kiemelte, hogy van pénzügyi védőpajzs spekulatív támadás ellen, jönnek befektetések Amerikából, a migrációban is egyetért Trump elnök és Orbán Viktor kormányfő, de a legfontosabb, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni.

Néző László visszatért a miniszterelnök és Rónai Egon mintegy másfél órás beszélgetésére, ahol Orbán Viktor nem jegyzetelt, hanem egy sajátos firkát, rajzot mutatott meg a felvétel végén a műsorvezetőnek, amely nagyot ment a közösségi médiában. Főszerkesztőnk feltette a kérdést: ez jó vagy rossz, hogy ezzel ennyit foglalkoznak? Mráz Ágoston Sámuel a válaszában kitért arra, hogy elemzőként nem erre fókuszál, de szerinte jó, mert hírverés volt az interjú környékén, és aki emiatt nézte meg egy balos műsorvezető és a nemzeti oldal miniszterelnökének diskurzusát, az láthatta, hogy egy racionális, jól érvelő, egyes ügyek komplexitását jól ismerő miniszterelnököt hallhatott, ha ezt még nem tudta volna róla. A botcsinálta pszichológusok elemzéseit pedig nem kell komolyan venni – tette hozzá.

Néző László rátért arra, amin a balliberális oldal rugózik, hogy most egy évre vagy határozatlan időre kaptunk-e felmentést az orosz energiahordozók vásárlásának tilalma alól, ami véleménye szerint egy álkérdés az ellenzék részéről.

Mráz Ágoston Sámuel ezzel teljes mértékben egyetértett, szerinte teljesen értelmetlen a vita, ugyanis az már többször elhangzott, hogy ameddig Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig ez az egyezség él. Ez személyekhez kötődő megállapodás, ha ilyen nincs, akkor az amerikai szankciók érvényesek lesznek hazánkra, és vége a rezsicsökkentésnek.

Főszerkesztőnk áttért a Nézőpont Intézet legfrissebb, most publikált felmérésére, amelyből az látszik, hogy 

a választók szerint Orbán Viktor nyeri meg a választásokat jövőre.

Mráz Ágoston Sámuel a részletekbe is belement, mint fogalmazott, a magyarok ötven százaléka gondolja ezt, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy négymillió ember el is megy szavazni a Fideszre. A bizonytalanok is inkább képesek a győztes felé húzni. 

Az, hogy csak a választók harmada bízik Magyar Péter győzelmében, azt jelenti, az emberek beárazták a Tisza Pártot, ugyanis a kormányzóképesség kérdése a bizonytalan szavazók között is egy fontos érv.

Rátértek arra is, hogy az Európai Unió lopakodó módon hogyan terjeszti ki hatáskörét, amely ellen Magyarország fel fog lépni. Hogy erre milyen módszerek vannak, adásunkból részletesen kiderül. 

