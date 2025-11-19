Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Soros-rajongó baloldali is van a tiszás jelöltek között

Magyar Péter megtiltotta a jelölteknek, hogy nyilatkozzanak a sajtónak, és ezt ékesen bizonyította Bács-Kiskun vármegye 5-ös számú választókörzetének egyik jelöltje, akit Bohár Dániel hívott fel néhány egyszerűnek tűnő kérdéssel.

Forrás: Facebook2025. 11. 19. 16:38
Soros György új befeketetések után nézett.
Bohár Dániel riporter felhívta telefonon Bács-Kiskun vármegye 5-ös számú választókörzetének egyik tiszás jelöltjét, dr. Vass Antalt. Bohár szerette volna megtudni, hogyan lett jelöltaspiráns, valamint arra is kíváncsi volt, miért köszöntötte fel Vass korábban a születésnapján Soros Györgyöt. A Tisza Párt jelöltje már az első kérdés után a Tisza sajtóosztályához irányította Bohárt, Soros köszöntését pedig tagadta, egyenesen azt állítva, hogy a riporter csőbe akarja őt húzni, majd letette a telefont.

Korábban beszámoltunk róla, hogy például Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője sorra kapja az üzeneteket Budapestről és vidékről is a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, amelyekben arról számolnak be neki, hogy a jelöltlista tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésűekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal vagy éppen Magyar Péter saját EP-stábjának embereivel.

A XXI. Század Intézet elemzője hozzátette: az az érzése, sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a régi baloldal térne vissza. 

Egyértelmű, hogy a közösségi médiában a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza kampányát, és az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja, az évtizedek óta a baloldalon álló szakértők is, akik rendre feltűnnek a tiszás rendezvényeken, de ha ezt szóvá is teszik, a Tisza Párt vezetője rögtön ideges lesz, mint az alábbi példa is mutatja:

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)


