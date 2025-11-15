Szalai PiroskaadókedvezménycsaládédesanyaNemzeti Közszolgálati Egyetem

Történelmi lépés az édesanyák szja-mentessége

A kormányzat által bevezetett, a többgyermekes édesanyákra és a fiatalokra vonatkozó személyijövedelemadó-mentesség történelmi léptékű, világviszonylatban is egyedülálló. Az intézkedés létszámát és hatását tekintve is jelentős, és a családok anyagi biztonságának erősítésével a gyermekvállalási kedvre is pozitív hatással lehet. A jelenlegi kedvezményrendszer fenntartásának fontosságáról és az ellenzéki tervek lehetséges hatásairól Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének szakértője beszélt interjúnkban.

2025. 11. 15.
– Milyen rövid és hosszú távú társadalmi hatásokat lehet remélni azzal, hogy a háromgyermekes édesanyák személyijövedelemadó (szja)-mentességet kaptak? 

– A háromgyermekes édesanyák az idei negyedik negyedévtől élhetnek az szja-mentességgel, hasonlóan a korábban kedvezményt kapott négy- és többgyermekesekhez. Létszámát tekintve ez jelentős ugrás, de a még nagyobb bővülés januárban következik be, amikor a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is adómentessé válnak. Ez a kedvezmény 2029-re fokozatosan kiterjed az összes kétgyermekes édesanyára. Jövőre körülbelül 800 ezren lesznek azok, akik már adómentesen dolgozhatnak, beleszámítva a 40 év alatti kétgyermekeseket, az összes három- vagy annál többgyermekes édesanyát, a 30 év alatti édesanyákat és az összes 25 év alatti foglalkoztatottat. Ez a 4,7 milliós foglalkoztatotti kör majdnem ötöde. Ha ehhez hozzáadjuk azt az egymillió főt, akik a családi adókedvezménnyel élnek (amely szja-ból és tb-járulékból is levonható, sőt az szja-mentességet élvező anya mellett az apa is igénybe veheti), akkor januártól 1,8 millió ember élhet kedvezménnyel vagy mentességgel. Ez a foglalkoztatottak közel 40 százaléka. Egy ilyen kiterjedésű szja-mentesség és -kedvezményrendszer a világ más országaiban nincs.

szja-mentesség
Szalai Piroska figyelmeztetett a Tisza Párt brutális adóemelési terveire is. Forrás: MN

– Akkor ez a kedvezményrendszer valójában egy igazi hungarikum?

– Így van. 

– Ön szerint tovább nőhet a gyermekvállalási hajlandóság ezután, hogy most már bevezették ezt a hatalmas kedvezményt? 

– Alapvetően nem az fogja elsősorban hajtani a gyermekvállalási kedvet, hogy hány emberre vonatkozik a kedvezmény, hanem a kedvezmény mértéke. Jelenleg az átlagkereset – ami idén bruttó hétszázezer forint körül van, és jövőre várhatóan 740 ezer lesz – esetében a 15 százalékos szja több mint százezer forint. Ez azt jelenti, hogy egy átlagkeresetű, vagy a jövő évben akár átlagkereset alatt kereső édesanyának havi százezer forinttal nő a nettó keresete. Ez jelentősen növeli a családok anyagi biztonságérzetét, ami emelheti a termékenységi rátát. Bár a gyermekek nem pénzért születnek, a vágyott gyermekek csak akkor tudnak megszületni, ha a családok anyagi biztonságérzete megfelelő szinten van. Anyagilag biztonságban kell érezniük magukat a fiataloknak a döntés pillanatában és az azt követő években, hogy ne halogassák a gyermekvállalást, ahogyan az 2010 előtt tapasztalható volt.

– Milyen hatással lehet a hazatelepülési tendenciákra ez a kedvezmény? 

– Egyrészt csökkenteni fogja azoknak a kivándorlását, akik ezt anyagi okból teszik. Másrészt pedig a hazatelepülésre is pozitív hatással lehet. A vándorlási mutatókat együtt kell vizsgálni. Magyarországon 1995 óta a bevándorlók létszáma mindig magasabb volt, mint a kivándorlóké, a vándorlási egyenlegünk pozitív, bár nem kompenzálja a természetes fogyást. A bevándorlók között vannak külföldiek és magyar állampolgárok is. A magyar állampolgárok között vannak olyanok is, akik visszatérnek, gyakran már gyermekekkel. Egy példa: Magyar Péter a feleségével kivándorolt Brüsszelbe pár évre, aztán visszatért, de már nem ketten jöttek vissza, hanem a gyermekekkel együtt öten. 

– Nemrégiben kiderült, hogy a Tisza Párt progresszív szja-rendszert szeretne bevezetni, ezzel gyakorlatilag adót emelne, ha kormányra jut. Ha ilyen helyzet állna elő, az milyen szinten érintené az édesanyákat?

– A Tisza a brüsszeli megrendelések teljesítésére készül: a háborúhoz pénz kell, ezért adóemeléseket és megszorításokat várnak el tőlük. A progresszív szja-rendszer és a kedvezményrendszer átalakításának terve nemcsak az édesanyákat, hanem az egész családi kasszát érintené hátrányosan. Brutálisan meg akarják emelni a személyi jövedelemadót és eltörölni a családi adókedvezményt és a mentességeket. Sőt, egyre több szakértői nyilatkozat utal arra a Tisza Párt részéről, hogy szűkíteni akarják a kedvezmények mértékét és rendszerét, beleértve az édesanyák és a fiatalok mentességének megszüntetését is. Ha többet akarnak beszedni szja-ból, az a lakosságtól vonna el rengeteg pénzt, ami nagyon komoly problémát jelentene a családoknak. Könnyen elképzelhető, hogy visszatérnének a 2010 előtti idők, ami megélhetési válságba és szürke-fekete zónás foglalkoztatásra kényszeríthet embereket. Ezenkívül ez azt is jelentheti, hogy sokan újra elgondolkodnak azon, hogy Magyarországon vállaljanak-e munkát. Megindulhat egy újabb, kifelé tartó migrációs hullám, ahogy az például a határ menti térségekből az ingázás és kiköltözés révén már korábban is tapasztalható volt. 

Foglalkoztatott nők gyermekszám szerinti megoszlása 2022-ben (fő, százalék). Forrás: KSH népszámlálás, Szalai Piroska

Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter kijelentette, hogy 2030-ra akár minden gyermeket vállaló nő szja-mentességet kaphatna. Mik ennek a feltételei? 

– Ez a kormányzati szándék sok édesanyát, családot örömmel tölt el, de hogy ez meg is tudjon valósulni, a jövőben több tényező együttállása kell: a nemzeti kormány győzelme, béke, erős gazdasági növekedés, és maga a politikai döntés. A 2022-es népszámláláskor a foglalkoztatott nők 25 százaléka volt egygyermekes. Ez egy tetemes létszám. Ha azt nézzük, hogy 2029-re az összes kétgyermekes, háromgyermekes és a 30 év alatti, bármennyi gyermeket vállaló foglalkoztatott édesanya szja-mentes lesz, ez a foglalkoztatott nők legalább ötven százaléka. Hogy ezt a kört az egygyermekesek bevonásával miként lehetne még tovább bővíteni, az idő és a gazdasági folyamatok kérdése.

 

