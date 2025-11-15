Történelmi lépés az édesanyák szja-mentessége

– Milyen rövid és hosszú távú társadalmi hatásokat lehet remélni azzal, hogy a háromgyermekes édesanyák személyijövedelemadó (szja)-mentességet kaptak?

– A háromgyermekes édesanyák az idei negyedik negyedévtől élhetnek az szja-mentességgel, hasonlóan a korábban kedvezményt kapott négy- és többgyermekesekhez. Létszámát tekintve ez jelentős ugrás, de a még nagyobb bővülés januárban következik be, amikor a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is adómentessé válnak. Ez a kedvezmény 2029-re fokozatosan kiterjed az összes kétgyermekes édesanyára. Jövőre körülbelül 800 ezren lesznek azok, akik már adómentesen dolgozhatnak, beleszámítva a 40 év alatti kétgyermekeseket, az összes három- vagy annál többgyermekes édesanyát, a 30 év alatti édesanyákat és az összes 25 év alatti foglalkoztatottat. Ez a 4,7 milliós foglalkoztatotti kör majdnem ötöde. Ha ehhez hozzáadjuk azt az egymillió főt, akik a családi adókedvezménnyel élnek (amely szja-ból és tb-járulékból is levonható, sőt az szja-mentességet élvező anya mellett az apa is igénybe veheti), akkor januártól 1,8 millió ember élhet kedvezménnyel vagy mentességgel. Ez a foglalkoztatottak közel 40 százaléka. Egy ilyen kiterjedésű szja-mentesség és -kedvezményrendszer a világ más országaiban nincs.

Szalai Piroska figyelmeztetett a Tisza Párt brutális adóemelési terveire is. Forrás: MN

– Akkor ez a kedvezményrendszer valójában egy igazi hungarikum?

– Így van.

– Ön szerint tovább nőhet a gyermekvállalási hajlandóság ezután, hogy most már bevezették ezt a hatalmas kedvezményt?

– Alapvetően nem az fogja elsősorban hajtani a gyermekvállalási kedvet, hogy hány emberre vonatkozik a kedvezmény, hanem a kedvezmény mértéke. Jelenleg az átlagkereset – ami idén bruttó hétszázezer forint körül van, és jövőre várhatóan 740 ezer lesz – esetében a 15 százalékos szja több mint százezer forint. Ez azt jelenti, hogy egy átlagkeresetű, vagy a jövő évben akár átlagkereset alatt kereső édesanyának havi százezer forinttal nő a nettó keresete. Ez jelentősen növeli a családok anyagi biztonságérzetét, ami emelheti a termékenységi rátát. Bár a gyermekek nem pénzért születnek, a vágyott gyermekek csak akkor tudnak megszületni, ha a családok anyagi biztonságérzete megfelelő szinten van. Anyagilag biztonságban kell érezniük magukat a fiataloknak a döntés pillanatában és az azt követő években, hogy ne halogassák a gyermekvállalást, ahogyan az 2010 előtt tapasztalható volt.