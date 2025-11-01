Gyerekek tömegeinek már a szülői házban eldől a jövője

A gyermekek fejlődése szorosan összefügg a családi környezet stabilitásával, biztonságával és érzelmi támogatásával – hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet (DKI). Mint rámutattak, amikor a szülők kábítószerfüggőséggel küzdenek, ez az egyensúly súlyosan megbomlik, és a gyerekek olyan terheket kénytelenek viselni, amelyek messze túlmutatnak életkorukból fakadó érzelmi és pszichológiai kapacitásukon.

Illusztráció (Fotó: AFP/Europress)

Az addikció nem csupán a szülőt érinti: hatása átszövi a mindennapokat, befolyásolja a gyermek érzelmi biztonságát, tanulmányi előmenetelét, társas kapcsolatait és jövőbeli kilátásait, nem beszélve a függőség potenciális öröklődéséről.

Nagyobb valószínűséggel szenvednek egészségügyi problémáktól azok a gyermekek, akik szülői szerhasználati zavarnak vannak kitéve, mint azok a kortársaik, akik nem élnek ilyen környezetben. A gondok közé tartozik a korai szerhasználat megkezdése, a szerhasználattal összefüggő problémák és az ebből származó egészségügyi kockázatok, valamint a mentális zavarok kialakulása.

Nagy gond a szülő drogfüggősége

Körülbelül minden negyedik amerikai gyermeknek, közel 19 milliónak van legalább egy olyan szülője, aki szenvedélybetegséggel küzd. Ez magában foglalja azokat a szülőket is, akik alkoholt, marihuánát, vényköteles opioidokat vagy egyéb illegális drogokat fogyasztanak. Egy idei becslés szerint ez több mint kétmillióval több gyermeket jelent 2020 óta, és tízmillióval többet egy korábbi, 2009 és 2014 közötti adatokon alapuló becsléshez képest.

Ezzel a kérdéssel azért fontos foglalkozni, mert ezek a gyermekek jelentős kockázatnak vannak kitéve a szenvedélybetegség kialakulása, valamint más mentális egészségi problémák, például viselkedési zavarok, szorongásos tünetek és depresszió szempontjából. A szerhasználati zavar egy pszichiátriai állapot és ez a rendellenesség számos tünettel járhat, például olyan viselkedésbeli problémákkal, mint az ittas vezetés vagy a családtagokkal és barátokkal való folyamatos összeütközés a szerhasználat miatt.

Ez a zavar a szülő gondoskodó és szeretetteljes jelenlétét is negatívan befolyásolja.

A függőséggel küszködő szülők gyermekei nagyobb valószínűséggel kerülnek erőszakos helyzetekbe, kezdik el korábban a szerhasználatot, kevésbé felkészülten lépnek be az iskolába, és gyakrabban kerülnek át a gyermekvédelmi rendszerbe.

Emellett nagyobb eséllyel alakulnak ki náluk mentális problémák gyermekkorban és felnőttként egyaránt, valamint sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy felnőttkorukban maguk is szenvedélybeteggé válnak – ismertették.