DKIszerhasználatidrogEgyesült Államokkábítószergyerek

Gyerekek tömegeinek már a szülői házban eldől a jövője

A függőséggel küszködő szülők gyermekei nagyobb valószínűséggel kerülnek erőszakos helyzetekbe, kezdik el korábban a szerhasználatot, kevésbé felkészülten lépnek be az iskolába és gyakrabban kerülnek át a gyermekvédelmi rendszerbe – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Az addikció hatása átszövi a mindennapokat, befolyásolja a gyermek érzelmi biztonságát, tanulmányi előmenetelét, társas kapcsolatait és jövőbeli kilátásait, nem beszélve a függőség potenciális öröklődéséről.

Munkatársunktól
2025. 11. 01. 6:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gyermekek fejlődése szorosan összefügg a családi környezet stabilitásával, biztonságával és érzelmi támogatásával – hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet (DKI). Mint rámutattak, amikor a szülők kábítószerfüggőséggel küzdenek, ez az egyensúly súlyosan megbomlik, és a gyerekek olyan terheket kénytelenek viselni, amelyek messze túlmutatnak életkorukból fakadó érzelmi és pszichológiai kapacitásukon.

Illusztráció (Fotó: AFP/Europress)

 

Az addikció nem csupán a szülőt érinti: hatása átszövi a mindennapokat, befolyásolja a gyermek érzelmi biztonságát, tanulmányi előmenetelét, társas kapcsolatait és jövőbeli kilátásait, nem beszélve a függőség potenciális öröklődéséről.

Nagyobb valószínűséggel szenvednek egészségügyi problémáktól azok a gyermekek, akik szülői szerhasználati zavarnak vannak kitéve, mint azok a kortársaik, akik nem élnek ilyen környezetben. A gondok közé tartozik a korai szerhasználat megkezdése, a szerhasználattal összefüggő problémák és az ebből származó egészségügyi kockázatok, valamint a mentális zavarok kialakulása.

 

Nagy gond a szülő drogfüggősége

Körülbelül minden negyedik amerikai gyermeknek, közel 19 milliónak van legalább egy olyan szülője, aki szenvedélybetegséggel küzd. Ez magában foglalja azokat a szülőket is, akik alkoholt, marihuánát, vényköteles opioidokat vagy egyéb illegális drogokat fogyasztanak. Egy idei becslés szerint ez több mint kétmillióval több gyermeket jelent 2020 óta, és tízmillióval többet egy korábbi, 2009 és 2014 közötti adatokon alapuló becsléshez képest.

Ezzel a kérdéssel azért fontos foglalkozni, mert ezek a gyermekek jelentős kockázatnak vannak kitéve a szenvedélybetegség kialakulása, valamint más mentális egészségi problémák, például viselkedési zavarok, szorongásos tünetek és depresszió szempontjából. A szerhasználati zavar egy pszichiátriai állapot és ez a rendellenesség számos tünettel járhat, például olyan viselkedésbeli problémákkal, mint az ittas vezetés vagy a családtagokkal és barátokkal való folyamatos összeütközés a szerhasználat miatt.

Ez a zavar a szülő gondoskodó és szeretetteljes jelenlétét is negatívan befolyásolja.

A függőséggel küszködő szülők gyermekei nagyobb valószínűséggel kerülnek erőszakos helyzetekbe, kezdik el korábban a szerhasználatot, kevésbé felkészülten lépnek be az iskolába, és gyakrabban kerülnek át a gyermekvédelmi rendszerbe.

Emellett nagyobb eséllyel alakulnak ki náluk mentális problémák gyermekkorban és felnőttként egyaránt, valamint sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy felnőttkorukban maguk is szenvedélybeteggé válnak – ismertették.

 

Minél több a szerhasználó szülő, annál több a problémás gyermek

A DKI tudatta: a 19 millió amerikai gyermek közül – akiknek a szülei szerhasználati függőséggel küzdenek – körülbelül három és fél millió olyan szülővel él együtt, akinek többféle szerhasználati zavara van. Több mint hatmillió gyermek szülője a szerhasználati zavar mellett jelentős depressziós, szorongásos tüneteket mutat vagy egyszerre mindkettőtől szenved.

A tendenciát vizsgálva arra lehet következtetni, hogy a 19 milliós becslés jelentősen meghaladja egy korábbi, régebbi adatokon alapuló számítást. A 2009 és 2014 közötti adatokat vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy 8,7 millió amerikai gyermek – vagyis nagyjából minden nyolcadik – olyan szülővel vagy szülőkkel élt együtt, akik szerhasználati zavarral küzdöttek. Ez körülbelül tízmillió gyermeknyi különbséget jelent a frissebb adatokhoz képest. Ez elsősorban azért történhetett, mert a két vizsgálat közötti időszakban – 2014 és 2023 között – a szerhasználati zavar diagnosztizálásának kritériumai szélesebbé és befogadóbbá váltak.

Ez a változás több mint 80 százalékos növekedést eredményezett a szülői szerhasználati zavarral érintett gyermekek számában. Emellett viszont 2020 óta további kétmillióval nőtt ez a mutató, ami a szerhasználati zavarral küzdő szülők számának emelkedését tükrözi, a diagnosztikai kritériumok kiterjesztésétől függetlenül.

 

Mit lehet tenni?

Mindezek miatt létfontosságú, hogy hatékonyabban diagnosztizálják a szerhasználati zavarral küzdő szülőket és azokat a gyermekeket, akiket ez a jelenség érint. Rengeteg gyermekgyógyászati szakember szűri a gyerekeket szerhasználat szempontjából, ám jóval ritkábban vizsgálják meg a velük érkező szülőket. Ezért az első lépés az lehetne, hogy ezek a szűrések mind a gyermekek, mind a felnőtt gondozóik esetében általánossá és kötelezővé váljanak. Emellett

elengedhetetlen a családokat támogató programok támogatása: pszichológiai tanácsadás, szülői készségeket fejlesztő tréningek és rehabilitációs lehetőségek biztosítása.

A gyermekvédelmi rendszereknek pedig érzékenyen és gyorsan kell reagálnia azokra a jelekre, amelyek a gyermek veszélyeztetettségére utalnak. A cél nem csupán a függőség kezelése, hanem annak biztosítása, hogy minden gyermek biztonságos, szeretetteljes és támogató környezetben nőhessen fel attól függetlenül, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a szülei. Ez pedig nemcsak társadalmi felelősség, hanem befektetés a jövőbe – mutatott rá a DKI.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu