Szembesítettük Péterfalvi Attilát a NAIH ellentmondásos közleményeivel Magyar Péterék adatbotránya ügyében

KőbányaLiget térfelújításMÁV

Teljesen megújul a Kőbánya alsó vasútállomás

Megnyitják majd az épületet az utasok előtt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 11. 10:22
Fotó: MTVA/Róka László
Megújul a Kőbánya alsó megállóhely, méghozzá két ütemben: a munkálatok kedden megkezdődnek, és legkésőbb az új esztendő kezdetéig ideiglenes utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől, hogy az építkezés közben is keresztül lehessen haladni az állomáson – közölte Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán elmondta: az utasfolyosó kiépítése után megkezdődik a műemléki épület teljes megújítása.

Budapest, 2022. szeptember 24. A MÁV Start Zrt. menetrendszerű Stadler KISS típusú, kétszintes vonata (b) és egy Stadler Flirt vonata a várakozó utasok mellett a Kőbánya alsó vasútállomáson. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Róka László

Kőbánya alsó megállóhely épülete évek óta zárva tart, a Liget téri kijárat hiánya pedig kényelmetlen kerülőre kényszeríti az utasokat – összegezte Hegyi Zsolt. Majd hangsúlyozta, 

ezt a helyzetet szünteti meg a mostani első ütem: az ideiglenes utasfolyosón keresztül ismét biztonságosan és közvetlenül átjárhatóvá válik az épület.

Ezzel párhuzamosan már dolgoznak a második ütem előkészítésén is, a cél a teljes körű, műemléki értékeket megőrző rekonstrukció, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér újragondolása, illetve megújítása – tette hozzá.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

