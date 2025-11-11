Teljesen megújul a Kőbánya alsó vasútállomás

Megújul a Kőbánya alsó megállóhely, méghozzá két ütemben: a munkálatok kedden megkezdődnek, és legkésőbb az új esztendő kezdetéig ideiglenes utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől, hogy az építkezés közben is keresztül lehessen haladni az állomáson – közölte Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán elmondta: az utasfolyosó kiépítése után megkezdődik a műemléki épület teljes megújítása.

Fotó: MTVA/Róka László

Kőbánya alsó megállóhely épülete évek óta zárva tart, a Liget téri kijárat hiánya pedig kényelmetlen kerülőre kényszeríti az utasokat – összegezte Hegyi Zsolt. Majd hangsúlyozta,

ezt a helyzetet szünteti meg a mostani első ütem: az ideiglenes utasfolyosón keresztül ismét biztonságosan és közvetlenül átjárhatóvá válik az épület.

Ezzel párhuzamosan már dolgoznak a második ütem előkészítésén is, a cél a teljes körű, műemléki értékeket megőrző rekonstrukció, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér újragondolása, illetve megújítása – tette hozzá.